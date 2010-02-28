برخی گروههای سیاسی آینده عراق را در کشورهای عربی جستجو می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، نوری المالکی تصریح کرد: برخی احزاب و جریانهای سیاسی برای بررسی آینده عراق در برخی کشورهای عربی تلاش می کنند و من از آنها می خواهم که از داخل عراق و نه خارج آن به دنبال آینده کشورشان باشند.

وی در ادامه از ملت عراق خواست تا با رفتن به صندوقهای رای آرزوی کسانی را که در اندیشه بازگرداندن عراق به اوضاع پیش از سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام هستند، نقش بر آب کنند.

انتخابات پارلمانی عراق قرار است هفتم مارس (شانزدهم اسفند) برگزار شود.

در انتخابات پارلمانی این کشور 6 هزار و 218 نامزد انتخاباتی برای کسب 325 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت می کنند.



خاطر نشان می شود در آستانه انتخابات پارلمانی عراق، دخالتهای کشورهای عربی در امور داخلی عراق و حمایتهای آشکار آنها از برخی گروهها و نامزدهای خاص افزایش یافته است و در این زمینه العربیه با انتشار گزارشهای جانبدارانه به تبیلغ گسترده نامزدهای همسو با کشورهای عربی از جمله عربستان می پردازد؛که این رویکرد یکسویه و گزارشهای اهانت آمیز آن بر ضد اکثریت ملت عراق با موجی از خشم و انزجار در عراق روبرو شده، تا جایی که 93 درصد عراقی ها خواستار بسته شدن این شبکه شده اند.