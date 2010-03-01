  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۱۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

سینمای "شهر" در بندرعباس از 13 سال قبل همچنان بلااستفاده

سینمای "شهر" در بندرعباس از 13 سال قبل همچنان بلااستفاده

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرپرست اداری، مالی اداره کل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان از بلااستفاده ماندن 13 ساله سینما شهر به دلیل عدم اختصاص بودجه خبر داد.

محمد توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: در سال 75 طبق عنایت سفر رهبر مقام معظم انقلاب اسلامی به استان هرمزگان سینما شهر نمایش به اداره کل تبلیغات اسلامی واگذار شد که متاسفانه به دلیل عدم اختصاص بودجه تا به امروز بلااستفاده مانده است.

وی ضمن اشاره به اینکه جهت راه اندازی مجدد و تعمیر این سینما 70 میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است، افزود: این سینما می تواند محل مناسبی برای برگزاری برنامه های مذهبی و سمینارها باشد و بسیاری از هزینه های سازمان در زمینه برگزاری مراسمات فرهنگی و مذهبی کاسته می شود.

توکلی همچنین از جوابگو نبودن اعتبارات فصل پنجم جهت اجرای فعالیتهای مذهبی استان خبرداد و اذعان کرد: میزان اعتبارات برنامه فصل پنجم جاری 432 میلیون تومان است که با توجه به گستردگی فعالیتهای سازمان و حجم عقب ماندگی های فرهنگی در استان این رقم نمی تواند جوابگوی نیازهای فرهنگی مردم فهیم استان باشد.

وی تعداد هیئتهای مذهبی استان را هزار هیئت مذهبی ثبت شده اعلام کرد که جهت اجرای برنامه های خود نیازمند حمایت بیشتر مسئولان هستند. 

کد مطلب 1042572

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها