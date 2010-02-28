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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۴۷

" آدام اسمیت" منتشر می‌شود

" آدام اسمیت" منتشر می‌شود

کتاب "آدام اسمیت" اثر فونا فورمن از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی آرای اسمیت درباره موضوعانی چون قضاوت اخلاقی، تجارت، عدالت و حقوق بین‌الملل می‌پردازد.

آدام اسمیت را پدر لیبرالیسم می‌نامند. اعتقاد او به جدایی حوزه‌های اقتصاد و سیاست مورد توجه است. او معتقد است که حوزه اقتصاد، عرصه‌ای مستقل است و توسط "دست نامرئی" اداره می‌شود و لذا نیازی به دخالت دولت در حوزه اقتصاد نیست.

نویسنده در این کتاب با دو رویکرد به آرای اسمیت می‌نگرد. وی از یک طرف با نگاهی تاریخی به مفاهیمی چون اخلاق، عدالت، تجارت و حقوق بین‌الملل در ارای اسمیت می‌نگرد و از سوی دیگر با نگاهی جهان وطنی و آرمانشهرگرایانه آرای او را مورد توجه قرار می‌دهد.

فونا فورمن استاد دانشگاه کالیفرنیاست. این کتاب فروردین ماه سال آینده منتشر می‌شود.

کد مطلب 1042574

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