به گزارش خبرنگار مهر، بخش پژوهشی جشنواره موسیقی فجر روز گذشته با برگزاری دو برنامه در تالار ناصری خانه هنرمندان ادامه پیدا کرد که وقت کم وارائه سخنرانی های غیر مرتبط با موضوع ، علامت تعجبی را در مقابل اهداف مورد نظر این بخش به عنوان بخش پژوهشی جشنواره قرار داد.

این نشست که از ساعت 30/16 و با 30 دقیقه تاخیر آغاز شد در دو بخش یک ساعته قرار بود برگزار شود. بخش اول این برنامه به سخنرانی ایرج نعیمایی با موضوع"ماهیت و هویت در موسیقی ایران و مناطق ایران" اختصاص داشت. ناصر مجرد نیز در بخش دیگری از این برنامه قرار بود در مورد"نقش روح الله خالقی و غلامحسین بنان در ترویج موسیقی ایرانی به در کشورهای عضو اکو" به سخنرانی و اجرای قطعاتی به مناسبت سالروز درگذشت استاد بنان بپردازد.

ناصر مجرد ایرانی پس از دعوت دکتر آزادفر(مجری و مسئول نشست های پژوهشی این جشنواره) به روی سن رفت و گفت: با توجه به اینکه من تنها نیم ساعت برای ارائه برنامه ام فرصت دارم تا هم سخنرانی کنم و هم اجرای زنده موسیقی برای حاضران داشته باشم به ناچار یا می بایست فقط سخن بگویم و یا اینکه تنها به اجرای موسیقی اکتفا کنم.

وی همچنین افزود: شاید باور نکنید ولی برای حضور در این بخش با چنین موضوعی چهارشنبه گذشته(یعنی دو روز پیش از آغاز جشنواره بین المللی موسیقی فجر) با من تماس گرفته اند و من در این مدت با دشواری خاصی چند نفر از دوستان را برای اجرای موسیقی دور یکدیگر جمع کرده ام و تا به این لحظه 4 شیفت 8 ساعته را مانند کارگران پالایشگاه به طور مدام کار کرده ایم. این را می گویم چرا که قرار نیست ما شاهد یک کنسرت قوی باشیم.

ناصر مجرد ایرانی همچنین تصریح کرد: در کنار مسئله اجرای موسیقی، در مورد موضوع تاثیر موسیقی ایرانی در کشورهای عضو اکو نیز که از طرف آقای دکتر آزادفر سفارش داده شده بود نیز شاید اگر قرار بود کار پژوهشی ارائه شود حدود 3 ماه فعالیت پژوهشی را می طلبید. از این رو من سعی کردم که برخی مطالب را از منابعی به دست بیاورم و اینجا برای شما عنوان کنم.

وی سپس مطالبی که آنها را روی صفحاتی که پیش روی خود داشت خواند و در مورد موضوعات گوناگونی چون شعر، بازار موسیقی، کپی رایت، تلفیق شعر و موسیقی، کشورهای عضو اکو و برخی موارد دیگر عنوان کرد. در ادامه نیز در لابه لای صحبت های خود به همراه گروه هفت نفره ای قطعاتی را که از قبل آماده کرده بود مانند"ای ایران" و "بوی جوی مولیان" اجرا کرد.

در بخش دیگری از این برنامه که در حضور تعداد اندکی برگزار می شد ناصر مجرد ایرانی خطاب به دکتر آزاد فر پیشنهاد داد تا به دلیل کمبود وقت فقط به اجرای قطعات تمرین شده بپردازد؛ این پیشنهاد با استقبال همان عده معدود حاضر در سالن قرار گرفت که آزادفر با آن مخالفت کرد و برنامه به همان روال قبل ادامه پیدا کرد.