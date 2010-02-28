محمد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: تا پایان بهمن ماه امسال هشت هزار و 365 فقره اظهارنامه صادراتی به میزان 633 هزار و 495 تن کالا به ارزش 177 میلیون و 562 هزار دلار تنظیم شده است.

شهبازی اظهار داشت: تعداد اظهارنامه و وزن کالاهای صادراتی در مدت 11 ماه اول سال قبل به ترتیب چهار هزار و 149 فقره و 126 هزار و 602 تن و ارزش دلاری آن حدود 83 میلیون دلار بوده است.

وی افزود: عمده کالاهای صادراتی را کشمش تیزابی، برگه زردآلو، سیب زمینی، پیاز، آرد، گندم نوشابه گاز دار غیرالکلی، رب گوجه فرنگی، شور و ترشیجات، کیک و بیسکویت، آبنبات تشکیل می دهد.

وی مهمترین مقصد های این کالاها را آمریکا، کانادا، آلمان، انگلستان و فرانسه و هلند عنوان کرد.

مدیرکل گمرک استان همدان خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی استان همدان مهمترین بخش صادرات استان همدان به شمار می آید.