کتابهای "کتابخانه تاریخ اسلام و ایران" از مرز 100 هزار جلد گذشت

حجت الاسلام رسول جعفریان‌، در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان این که خلاء پژوهش در زمینه‌های تاریخی در حوزه علمیه قم باعث شکل گیری کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران در سال 1374 با نظارت حجت الاسلام و المسلمین شهرستانی، رئیس دفتر آیت الله العظمی سیستانی شد، اظهار داشت: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران در طول 15 سال گذشته تحولاتی را پشت سر گذاشته که همواره بر نقش آن افزوده است. نیاز به وجود چنین کتابخانه‌ای با منابع مختلف و به روز باعث شده که مراجعان آن هر روز زیادتر شود ضمن آن که فراهم کردن منابع قدیم و جدید به ویژه در بخش‌های لاتین و کتاب‌های عربی نیز موجب شده که اساتید و محققان از مراجعه به این کتابخانه برکنار نباشند.



فراوانی منابع تخصصی در کتابخانه تاریخ اسلام و ایران



وی با اشاره به این که یکی از نقاط قوت این کتابخانه منحصر به فرد در ایران، وجود منابع فراوان در آن است، افزود: در زمان افتتاح، این کتابخانه حدود چهارهزار جلد کتاب داشت، اما خوشبختانه هم اکنون 100هزار جلد کتاب و مجله در آن وجود دارد که همین امر بر اهمیت آن افزوده است.



توسعه کمی کتابخانه اجتناب ناپذیر بود



جعفریان همچنین گفت: علاوه بر خریدهای روزانه و خرید سالانه از نمایشگاه بین المللی کتاب، چندین کتابخانه شخصی خریداری و آثار تاریخی آنها تفکیک شده و در کتابخانه قرار داده شده است ضمن آنکه به علت افزوده شدن بر منابع کتابخانه، فضای فیزیکی کتابخانه هر از چند گاهی تغییر و تحولاتی را ایجاب می‌کند که همین باعث شده مکان کتابخانه برای چهارمین بار تغییر کند.



نگارش رساله‌های دکتری و کارشناسی ارشد در این کتابخانه



وی در ادامه با بیان این که به طور متوسط سالانه یک رساله دکتری و 10 رسالة کارشناسی ارشد در این کتابخانه نوشته می‌شود، خاطر نشان کرد: تاریخ اسلام با بیش از هزار و هفتصد عنوان کتاب در 13 قفسه جای گرفته است که این بخش شامل منابع اولیه و مهم تاریخ اسلام است. تاریخ ایران نیز با بیش از هزار عنوان، هفت قفسه را در بر گرفته است. علاوه بر این موضوعات دیگری که دوره‌هایی از تاریخ اسلام را شامل می‌شود در قفسه‌های جداگانه وجود دارد.



وی اضافه کرد: تاریخ ایران باستان، صفویه و زندیه‌، قاجاریه‌، مشروطه، نهضت ملی، پهلوی اول نیز از موضوعات مربوط به تاریخ ایران هستند. تاریخ تشیع نیز یکی دیگر از نقاط قوت این کتابخانه است که با بیش از 1500 عنوان کتاب این مجموعه را غنای خاصی بخشیده است.



راه اندازی کتابخانه تخصصی خلیج فارس



مدیر کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران با اشاره به آغاز به کار کتابخانه تخصصی خلیج فارس در آستانه میلاد پیامبر اکرم (ص) ابراز داشت: کتابخانه تخصصی تاریخ به علت مباحث پیش آمده درباره خلیج فارس، وظیفه خود دانست جهت تقویت منابع موجود در موضوع خلیج فارس، آن را جداگانه به صورت کتابخانه‌ای تخصصی درآورد تا امکان جمع آوری منابع راحت‌تر باشد و نیاز محققان را برطرف کند.



وی ارتقای این موضوع به کتابخانه تخصصی را نشانگر اهمیت خاص مسئله خلیج فارس دانست و گفت: در همین راستا یک کتابخانه شخصی مربوط به خلیج فارس در سال جاری خریداری شد و بر غنای مجموعه افزود. این کتابخانه نوپا اکنون بالغ بر 700 عنوان کتاب دارد.



وی افزود: منابع موجود در این کتابخانه مانند کتابخانه تخصصی تاریخ از از شهرها و کشورهای مختلفی به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس تهیه شده است.