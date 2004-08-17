الياور : عراق اجازه وارد كردن ضربه به همسايگان خود را نمي دهد

رئيس جمهوري عراق امروز تاكيد كرد كشورش به هيچ طرفي اجازه استفاده از عراق براي ضربه زدن به كشورهاي همسايه را نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، غازي الياور رئيس جمهور موقت عراق امروز در جريان ديدار از آنكارا با همتاي تركيه اي خود احمد نجدت سزر ديدار كرد و نتايج اين ديدار خود را مثبت ارزيابي كرد.

وي با تاكيد بر پافشاري كشورش بر دخالت نكردن در امور داخلي كشورهاي همسايه اظهار داشت: در گفتگو با سزر راههاي افزايش همكاريهاي مشترك را مورد بحث و بررسي قرار داد.

الياور گفت: عراق به هيچ طرفي اجازه نخواهد داد كه به همسايگانش بويژه تركيه ضربه بزنند.

غازي الياوركه براي انجام ديداري دو روزه راهي تركيه شد هوشيار زيباري وزير امور خارجه رانيزدر اين سفر بهمراه دارد.

