به گزارش خبرگزاری مهر، 9 عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس با عنوان یادداشتهای سفر صیاد شیرازی و نوشتم تا بماند از محسن کاظمی، دریا خانم و گزارش سفر به خاک هویزه از سیدقاسم یا حسینی، هنگ ترسوها از محمدحسن مقیسه، همپای صاعقه" از حسین بهزاد و گلعلی بابایی، "گداخته" نوشته رضا خدابنده، "زندگی خوب بود" از حسن رحیم پور و "بارانهای هفت تپه" نوشته حسن و حسین شیردل منتشر می شود.

دو کتاب "نوشتم تا بماند" یادداشتهای روزانه آیت الله جمی امام جمعه آبادان در زمان جنگ و "یادداشتهای سفر صیاد شیرازی" یادداشتهای مر بوط به مأموریتهاى میدانى و تحقیقاتى این گروه و با هدف ثبت دقیق برخى‏از وقایع جنگ ایران و عراق وشخصیت شهید صیاد شیرازی از محسن کاظمی است که به ترتیب به چاپ سوم و چهارم می رسند.

کتاب "همپای صاعقه" کارنامه عملیاتی لشکر27محمد رسول الله و دوران فرماندهی احمد متوسلیان است. چاپ دهم و یازدهم این کتاب به صورت همزمان منتشر خواهد شد.

"زندگی خوب بود" خاطرات 15 روزه حسن رحیم پور نویسنده کتاب از ماموریت در یک بیمارستان ‏صحرایى در منطقه بُستان با سِمَت مسئول بانک خون در مقدماتی عملیات والفجراست که به چاپ سوم می رسد.

"هنگ ترسوها" خاطرات فرماندهى از گروهان هنگ 1 تیپ 413 عراق، که ‏در زمان جنگ ایران و عراق در عملیات کربلاى 5 به‏ نیروهاى ایرانى پناهنده شده است.این کتاب هم از سوی سوره مهربه چاپ دوم می رسد.

کتاب "دریا خانم" خاطرات آذر علامه‌زاده از سال‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، درباره سرگردانی‌ها و رنج‌های زنی تنها در سال‌های جنگ است که توپ‌های صدام زندگی‌اش را متلاشی کرده‌اند. "گزارش به خاک هویزه" بر اساس خاطرات سردار یوسف شریفی، بسیجی و همرزم شهید حسین اعلم الهدی در شش ماه اول جنگ است. این دو کتاب هم از سوی سوره مهر به چاپ دوم می رسند.

کتاب "گداخته" یک رزمنده ایرانی است که در سال 59 در آبادان به اسارات عراقی ها درآمده است. این کتاب به چگونگی اسارت و خاطرات مربوط به دوران زندگی در اردوگاههای عراق تا زمان آزادی در سال 69 می پردازد.این کتاب نیز توسط انتشارات سوره مهر به چاپ دوم می رسد.