به گزارش خبرنگار مهر، هادی ساعی، قهرمان و دارنده سه مدال طلا و برنز بازی های المپیک، روز گذشته وارد "های پرفورمنس سنتر" تیخوانا شد و مورد استقبال گرم مسئولان برگزاری رقابت ها بویژه سائول کاسترو وردوگو، رئیس برگزاری مسابقات قرار گرفت.

وردوگو گفت: بسیار خوشحالیم که ساعی به عنوان نماینده ایران در این رقابت ها حضور پیدا کرده است. ساعی در ورزش جهان چهره ای بزرگ است. ما حضور او در این رقابت ها را گرامی می داریم و امیدواریم اینجا مثل خانه وی باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: من این فرصت را داشتم که وی را در کپنهاگ دانمارک ملاقات کنم. ایرانی ها افراد بسیار خوبی هستند و فرهنگ ما اشتراکات بسیاری با یکدیگر دارد.

رقابت‌های تکواندو نوجوانان جهان و انتخابی المپیک از 12 اسفندماه در "تیخوانا" مکزیک آغاز می شود که تیم نوجوانان ایران بامداد پنج شنبه تهران را به قصد حضور در این مسابقات ترک کرده است.