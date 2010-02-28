به گزراش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری فرانسه، به همین منظور، ژاپن به بیش از 20 هزار نفر از ساکنان مناطق آسیب پذیر هشدار داد تا در زمانی که آژیر خطر مربوط به حرکت سونامی به سوی سواحل کشیده می شود از مناطق فرار کنند.

بنابر اعلام آژانس هواشناسی ژاپن یک موج سه متری می تواند شمال نواحی آموری، ایوات و میاگی را آسیب پذیر کند.

رسانه ها گزارش می دهند که سونامی نتوانسته است آنطور که پیش بینی می شد از خود شدت نشان دهد، اما در عین حال تلویزیون ان. اچ. کی. ژاپن اعلام کرده است که چند سونامی زیر یک متری جزیره کوچک در جنوب توکیو و سواحل شمالی این کشور را دچار مسئله کرده است.

همچنین عنوان می شود که زلزله 8.8 ریشتری شیلی که شامگاه جمعه در شهر کانسپسیون اتفاق افتاد 2 میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است.

این زلزله به شهرهای مختلف شیلی آسیب زده، اما بی. بی. سی. گزارش داده است که سانتیاگو پایتخت این کشور کمترین آسیب را نسبت به نقاط دیگر این کشور دیده است.

آخرین آمارها حاکی از آن است که تعداد کشته های زلزله از مرز 300 نفر گذشت.