نمایشگاه سوره مهر در دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که در راستای اجرای طرح "پیوند مراکز دانشگاهی با انتشارات سوره مهر" برپا شده، کتابهای پژوهشی و همچنین کتابهای پرفروش سوره مهر ارائه شده است.

طرح "پیوند مراکز دانشگاهی با انتشارات سوره مهر" با هدف معرفی کتابهای پژوهشی و برگزیده انتشارات سوره مهر در مراکز دانشگاهی کشور اجرا می شود و جامعه هدف آن اساتید، دانشجویان و محققان فعال در مراکز دانشگاهی سراسر کشور و در حوزه‌های مرتبط با زمینه کاری سوره مهر هستند.

برقراری پیوند بین انتشارات سوره مهر و جامعه دانشگاهی، تاثیرگذاری بر فضای علمی و فرهنگی-هنری جامعه، ترویج اندیشه ها و نظریه های اندیشمندان بومی، پر کردن خلاء موجود در زمینه پژوهش هنر اسلامی و اندیشه های اسلامی، کمک به پر کردن خلا مربوط به منابع پژوهشی و تحقیقی در حوزه های خاص، معرفی کتاب های پژوهشی و تخصصی سوره مهر به جامعه دانشگاهی و تسهیل دسترسی مخاطبان به کتاب های سوره مهر از اهداف این طرح ذکر شده است.

پیش از این دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تهران میزبان کتابهای سوره مهر بودند.

نمایشگاه کتابهای سوره مهر در دانشگاه تربیت مدرس تهران از هشتم تا سیزدهم اسفندماه سال جاری از ساعت 9 صبح تا 5 بعداز ظهر برقرار است.

جلد 1 و 2 "درام نویسان جهان"، مجموعه آثار عماد افروغ، مجموعه آثار مرحوم محمد مددپور، مجموعه آثار حسن بلخاری، مقدمه و جلد اول مجموعه اساطیر و آیینهای باستانی جهان، مبانی نشانه شناسی، نشانه شناسی متن و اجرای تئاتر، هنر نقد هنری، پرونده کاریکاتور و کتابهایی همچون دا، بابانظر، شطرنج با ماشین قیامت، سفر به گرای 270 درجه، من او، ارمیا، داستانهای شهر جنگی، اقلیت، گریه های امپراطور، آن‌ها و ... در این نمایشگاه ارائه شده است.

همچنین در حاشیه این نمایشگاه علاقمندان می توانند با پر کردن فرم مخصوص اشتراک، به عنوان مشترک انتشارات سوره مهر از تسهیلات این بخش بهره‌مند شوند.