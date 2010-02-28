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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۱۰

فرمانده سپاه تبریز:

کاروان راهیان‌نور مؤلفه‌های امنیت ملی را افزایش می‌دهد

کاروان راهیان‌نور مؤلفه‌های امنیت ملی را افزایش می‌دهد

تبریز - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه تبریز گفت: اعزام کاروان‌های راهیان نور مطلوب ‌ترین تأثیر را برای افکار، روحیات‌و افزایش مؤلفه‌های امنیت ملی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرهنگ مالک بهروزی شامگاه شنبه در نشست ستاد هماهنگی راهیان نور شهرستان تبریز افزود: دوران دفاع مقدس نقطه اوج مقاومت، ایستادگی و پایداری ملتی است که اثبات کرد مردم این کشور می‌توانند با مدد الهی، روحیه خودباوری و دشمن‌ستیزی روی پای خود بایستند.

وی تصریح کرد: ثبت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس راه را برای رسیدن به اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی هموارتر کرده و زنده نگه داشتن یاد شهیدان و فرهنگ بالنده جهاد و شهادت یکی از محورهای اصلی اعزام راهیان نور به مناطق عملیاتی است و باید به آن به عنوان یک حرکت ارزشی و همه‌ جانبه نگاه کرد.

بهروزی گفت: یکی از راه‌هایی که می‌تواند در مقابله با جنگ نرم دشمن تاثیرگذار باشد آشنایی جوانان کشور با ارزش‌های نظام است و حضور کاروان راهیان نور در مناطق جنگی نقش بسزایی در معرفی فرهنگ اسلامی بین جوانان دارد.

وی افزود: جوانان ما با دیدن مناطق جنگی و یادآوری حماسه‌های شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس پی به هویت بزرگ فرهنگی و ارزش‌های نهفته در این کشور می‌برند و این می‌تواند تاثیر بسزای در تحولات درونی جوانان داشته باشد.

فرمانده سپاه تبریز از کاروان راهیان نور به عنوان کنگره بزرگ فرهنگی یاد کرد که نقش تاثیرگذاری بر جامعه دارد و گفت: سال‌ها و قرن‌ها حماسه یاران امام حسین‌(ع) را شنیده و در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز آن را شاهد بوده‌ایم، امروزه سرزمین نور یادآور حماسه و راه خمینی کبیر است که عاشقان از مجالس حماسه حسینی خود را به کربلای ایران رسانده و خون آنها احیاگر اسلام بوده که انقلاب را بیمه کرده است تا پرچم انقلاب اسلامی به دست توانمند بسیجیان غیور ولایتمدار به حضرت مهدی‌(عج) برسد‌.

بهروزی اظهار داشت: بالغ بر دو هزار نفر از اقشار دانش‌آموزی از محلات تبریز با سازماندهی بسیج در این اردوی زیارتی و فرهنگی حضور دارند و هزاران نفر دیگر نیز در قالب کاروهای کارمندی، کارگری و دیگز اقشار مختلف در بازدید از مناطق عملیاتی شرکت می‌کنند.

کد مطلب 1042596

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