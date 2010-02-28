به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرهنگ مالک بهروزی شامگاه شنبه در نشست ستاد هماهنگی راهیان نور شهرستان تبریز افزود: دوران دفاع مقدس نقطه اوج مقاومت، ایستادگی و پایداری ملتی است که اثبات کرد مردم این کشور میتوانند با مدد الهی، روحیه خودباوری و دشمنستیزی روی پای خود بایستند.
وی تصریح کرد: ثبت و انتقال ارزشهای دفاع مقدس راه را برای رسیدن به اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی هموارتر کرده و زنده نگه داشتن یاد شهیدان و فرهنگ بالنده جهاد و شهادت یکی از محورهای اصلی اعزام راهیان نور به مناطق عملیاتی است و باید به آن به عنوان یک حرکت ارزشی و همه جانبه نگاه کرد.
بهروزی گفت: یکی از راههایی که میتواند در مقابله با جنگ نرم دشمن تاثیرگذار باشد آشنایی جوانان کشور با ارزشهای نظام است و حضور کاروان راهیان نور در مناطق جنگی نقش بسزایی در معرفی فرهنگ اسلامی بین جوانان دارد.
وی افزود: جوانان ما با دیدن مناطق جنگی و یادآوری حماسههای شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس پی به هویت بزرگ فرهنگی و ارزشهای نهفته در این کشور میبرند و این میتواند تاثیر بسزای در تحولات درونی جوانان داشته باشد.
فرمانده سپاه تبریز از کاروان راهیان نور به عنوان کنگره بزرگ فرهنگی یاد کرد که نقش تاثیرگذاری بر جامعه دارد و گفت: سالها و قرنها حماسه یاران امام حسین(ع) را شنیده و در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز آن را شاهد بودهایم، امروزه سرزمین نور یادآور حماسه و راه خمینی کبیر است که عاشقان از مجالس حماسه حسینی خود را به کربلای ایران رسانده و خون آنها احیاگر اسلام بوده که انقلاب را بیمه کرده است تا پرچم انقلاب اسلامی به دست توانمند بسیجیان غیور ولایتمدار به حضرت مهدی(عج) برسد.
بهروزی اظهار داشت: بالغ بر دو هزار نفر از اقشار دانشآموزی از محلات تبریز با سازماندهی بسیج در این اردوی زیارتی و فرهنگی حضور دارند و هزاران نفر دیگر نیز در قالب کاروهای کارمندی، کارگری و دیگز اقشار مختلف در بازدید از مناطق عملیاتی شرکت میکنند.
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