سفر به ژاپن فرصتی برای تبیین دیدگاه های ایران/ تبادل نظر در مباحث هسته ای

به گزارش خبرنگار مهر،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه اظهار داشت افزود: سفر ژاپن بهترین فرصت برای تبیین دیدگاه های ایران در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین المللی برای مسئوولان و ملت ژاپن است.

وی ادامه داد: در طول این سفر پنج روزه با روسای مجلس نمایندگان، مشاوران، نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و درباره موضوعات دوجانبه رایزنی‌های لازم انجام شد.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: در جریان این سفر درباره مسائل مهم منطقه ‌ای و بین‌المللی همچون موضوع افغانستان و مسئله هسته‌ ای ایران با مقامات ژاپنی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

لاریجانی درادامه اظهارداشت: مقامات ژاپنی علاقه‌ مند به همکاری و تعامل با کشورمان درباره ایجاد زیرساخت‌های توسعه افغانستان هستند.

وی گفت: متاسفانه ناتو در افغانستان فقط نقش پادگان سازی دارد و به مسائل اساسی مردم این کشور هیچگونه توجهی نمی کند.

رییس مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: در این سفر فرصت مناسبی بدست آمد تا با تجار، بازرگانان و سیاستمداران ژاپنی نشست‌های مشترکی برگزار شود.

وی افزود: در این نشست‌ها راه‌های توسعه روابط و مبادلات تجاری به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

لاریجانی دیدار و گفت و گوی خود با رئیس دیوان عالی ژاپن را رضایت‌بخش توصیف و ادامه داد: ژاپنی‌ها به منظور کاهش جرم در بخش فرهنگ‌سازی اقدامات موثر و بسیار خوبی را انجام داده‌اند که می‌توان از تجارب گرانسنگ آنها الهام گرفت.