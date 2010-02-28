جاذبه های گردشگری آذربایجان شرقی در شبکه های تلویزیون

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی صبح یکشنبه در حاشیه کارگروه گردشگری آذربایجان شرقی گفت: در راستای فعالیت های انجام شده برای معرفی استان، 13 برنامه نیم ساعته با موضوع معرفی آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری تهیه و در ایام نوروز در شبکه استانی پخش شده است.

وی همچنین تصریح کرد: 80 برنامه پنج دقیقه ای برای پخش در میان برنامه های نوروزی برای معرفی آثار تاریخی کمتر شناخته شده تهیه شده است.

محمدی، تهیه برنامه به زبان فارسی و زبان آذری را اقدامی موثر در اطلاع رسانی به عموم هموطنان و مردم استان دانست و تصریح نمود: به جز تلوزیون، برنامه های رادیویی نیز از نیمه دوم اسفند ماه به معرفی استان خواهند پرداخت.

دبیر کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان موضوع و نام این برنامه ها را مستند نوروز در آذربایجان، مستند شهریار ایران برای معرفی معماری و موزه و فرهنگ فولکلور و صنایع دستی استان، برنامه های شاپرک، جوانه ها و قاصدک کودک و نوجوان برای اطلاع رسانی به این گروه سنی برشمرد و ابراز امیدواری نمود خبرها و گزارش های زنده تهیه شده در این حوزه مایه رضایت خاطر مردم و گردشگران نوروزی استان زیبای آذربایجان شرقی را فراهم سازد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در خاتمه از مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی ، مهندس نواداد به دلیل مدیریت این اقدام در طول سال به وی‍ژه در استقبال نوروز و فصل تابستان قدردانی نموده و اظهار امیدواری کرد : با تدوام این وضعیت شاهد رشد کمی و کیفی گردشگر خارجی و داخلی در استان باشیم .