مدیر ورزشگاه حیدریان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: این اقدام در حالی صورت گرفت که ما درخواست اخذ مجوز برای فعالیتهای ورزشی آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) را ارائه داده بودیم ولی مسئولان تربیت بدنی این مجوز را برای ما صادر نکردهاند.
صادق سیاهلویی گفت: سالن دو هزار نفری شهید حیدریان و سالن 300 نفری تالار بدمینتون مرحوم فرهمند ساعت 6 و 30 دقیقه امروز پلمپ شد ولی آستانه مقدسه مانع پلمپ بقیه سالنهای ورزشی از جمله سالن وزنهبرداری شهید رواقی، سالن 600 نفری شهید رضائیان، استخر کوثر، خوابگاه ورزشی و ... شده است.
وی اضافه کرد: قبلا به ما اخطار پلمپ ورزشگاه حیدریان را داده بودند ولی به خاطر مسابقات کشتی جام یادگار امام و سایر فعالیتهای ورزشی، میگفتند حکم مورد نظر لغو شده است اما بعد از اتمام این رویدادهای ورزشی، حکم پلمپ را اجرا کردند.
سیاهلویی با اشاره به اینکه قم در روزهای 12 و 13 اسفندماه میزبان مسابقات کشوری گلبال است، تصریح کرد: ما قصد داشتیم تربیت بدنی را در برگزاری این مسابقات کنیم.
وی با انتقاد از پلمپ ورزشگاه حیدریان گفت: آنهایی که مدعی توسعه ورزش استان هستند و دم از واگذاری فعالیتهای ورزشی به بخش خصوصی می زنند چرا جلوی ورزش را میگیرند.
سیاهلویی گفت: باید این نکته را در نظر داشته باشیم که با تعطیلی ورزشگاه حیدریان چه کسانی ضرر میکنند.
قم - خبرگزاری مهر: ورزشگاه حیدریان قم به علت نداشتن مجوز فعالیتهای ورزشی توسط اداره کل تعزیرات حکومتی پلمپ شد.
مدیر ورزشگاه حیدریان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: این اقدام در حالی صورت گرفت که ما درخواست اخذ مجوز برای فعالیتهای ورزشی آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) را ارائه داده بودیم ولی مسئولان تربیت بدنی این مجوز را برای ما صادر نکردهاند.
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