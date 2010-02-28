مدیر ورزشگاه حیدریان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: این اقدام در حالی صورت گرفت که ما درخواست اخذ مجوز برای فعالیت⁯های ورزشی آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) را ارائه داده بودیم ولی مسئولان تربیت بدنی این مجوز را برای ما صادر نکرده⁯اند.



صادق سیاه⁯لویی گفت: سالن دو هزار نفری شهید حیدریان و سالن 300 نفری تالار بدمینتون مرحوم فرهمند ساعت 6 و 30 دقیقه امروز پلمپ شد ولی آستانه مقدسه مانع پلمپ بقیه سالن⁯های ورزشی از جمله سالن وزنه⁯برداری شهید رواقی، سالن 600 نفری شهید رضائیان، استخر کوثر، خوابگاه ورزشی و ... شده است.



وی اضافه کرد: قبلا به ما اخطار پلمپ ورزشگاه حیدریان را داده بودند ولی به خاطر مسابقات کشتی جام یادگار امام و سایر فعالیت⁯های ورزشی، می⁯گفتند حکم مورد نظر لغو شده است اما بعد از اتمام این رویدادهای ورزشی، حکم پلمپ را اجرا کردند.



سیاه⁯لویی با اشاره به اینکه قم در روزهای 12 و 13 اسفندماه میزبان مسابقات کشوری گلبال است، تصریح کرد: ما قصد داشتیم تربیت بدنی را در برگزاری این مسابقات کنیم.



وی با انتقاد از پلمپ ورزشگاه حیدریان گفت: آنهایی که مدعی توسعه ورزش استان هستند و دم از واگذاری فعالیت⁯های ورزشی به بخش خصوصی می زنند چرا جلوی ورزش را می⁯گیرند.



سیاه⁯لویی گفت: باید این نکته را در نظر داشته باشیم که با تعطیلی ورزشگاه حیدریان چه کسانی ضرر می⁯کنند.

