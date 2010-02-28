ناکامی گردشگران در استفاده از سفر کارت/ کارتها در جیب مردم ماند

به گزارش خبرنگار مهر، ارائه سفر کارت سه سال قبل از سوی مشایی رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی مطرح شد در ابتدا قرار بود سفر کارت به منظور ارائه تسهیلات برای سفر کارمندان دولت و بازنشستگان اجرایی شود و بدین منظور نیز سازمان میراث فرهنگی نسبت به صدور تعدادی کارت اقدام کرد اما شرط اصلی آن که مربوط به اعتبارات است برای اجرایی شدنش فراهم نشد بطوریکه زمینه شکست این طرح را فراهم کرد.

در شرایطی که تا تعطیلات نوروز کمتر از یک ماه باقی مانده، مردم و گردشگران در انتظار تسهیلاتی برای سفر از سوی مسئولان هستند و بسیاری از آنها تصور می کنند با استفاده از سفر کارت این امکان برایشان فراهم می شود. حال آنکه داستان تکراری وعده سرخرمن و مشکل همیشگی کمبود اعتبار اجرای این طرح را نیز گرفتار اما و اگرهای بسیار کرده است.

اردشیر اروجی کارشناس برنامه‌ریزی فرهنگی و گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر در باره نافرجام ماندن اجرای این طرح می گوید: علاوه بر سازمان میراث فرهنگی برخی از بانکها مانند پارسیان برای معرفی بانک و تشویق مشتریان اقدام به توزیع سفرکارتهای اعتباری کردند که این امر نیز موفقیت چندانی در برنداشت.

به گفته اروجی، بر اساس آنچه که در کلیات طرح سفر کارت پیش بینی شده بود، گردشگران با دراختیار داشتن این کارت بتوانند از تخفیف هتلها و مراکز اقامتی استفاده کنند که متاسفانه اینگونه نشد.

مدیرکل سابق دفتر برنامه ریزی و آمار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به اشکالات طرح سفر کارت اشاره کرد و اظهار داشت: سفر کارت باید از اعتبارات رفاهی دستگاههای اجرایی شارژ شود در صورتی که تاکنون دستگاهها اعتباری به این امر اختصاص نداده اند.

ضرغام بنیانگذار رشته مدیریت جهانگردی نیز در این مورد معتقد است ارائه کارت سفر به کارمندان و سفرهای ارزان قیمت از جمله برنامه هایی بوده که سازمان میراث فرهنگی انجام داده اما برای تامین هزینه سفر کارت از سوی سازمانها هیچ اقدام والزامی در نظر نگرفته است به همین دلیل این طرحها موثر واقع نشده است.

اروجی در ادامه گفت: همچنین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز با هتلهای درجه دو سه برای استفاده از سفر کارت قرار داد منعقد کرده که آنها نیز در ایام پیک گردشگری حاضر به تخفیف به مسافران نمی شوند به همین دلیل مدیران هتلها هنگام مراجعه گردشگران سفر کارت را نمی پذیرند.

بسیاری از کارشناسان گردشگری معتقدند چنانچه قبل از اجرایی کردن طرح سفر کارت کار کارشناسی گسترده ای بر روی آن انجام می شد دیگر شاهد نابسامانی وعدم موفقیت در اجرای آن نبودیم.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: در آئین نامه اجرای سفر کارت آمده است که بخشی از هزینه های سفر کارت توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بخشی دیگر توسط دستگاههای اجرایی تامین شود.

جواد آرین منش افزود: از آنجائیکه اعتبار شارژ سفر کارت در بودجه دستگاهها و سازمانهای اجرایی کشور وجود ندارد به همین دلیل عملا این اتفاق رخ نمی دهد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون نیز اجرای سفر کارت تنها در حد توزیع کارت بوده است، افزود: توزیع کارت بدون تامین اعتبار هیچ فایده ای برای مردم ندارد و چنانچه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قصد دارد برای رفاه و ارائه تسهیلات سفر برای مردم اقدامی انجام دهد باید با برگزاری جلساتی با هیئت دولت این موضوع را مطرح کند تا اعتبار خاصی برای اجرای آن در نظر گرفته شود.

این درحالی است که سازمان میراث فرهنگی هر چند وقت یکبار از توزیع تعداد زیادی سفر کارت میان کارکنان دولت خبر می دهد که البته فقط در حد توزیع کارت است، و هیچ وقت در آمار سازمان میراث فرهنگی اشاره ای به تعداد گردشگران استفاده کننده از سفر کارت نمی شود.



از سویی دیگر حاج بابایی وزیر آموزش و پرورش از احتمال شارژ سفرکارت 600 هزار فرهنگی تا نوروز 89 خبر داده بود این در حالی است که در اواخر سال گذشته برای 600 هزار نفر از فرهنگیان از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سفر کارت صادر شده بود که وزارت آموزش و پرورش وظیفه داشت در حد اعتبارات خود نسبت به شارژ آن اقدام کند که این اقدام صورت نگرفت و عملا فرهنگیان تاکنون نتوانسته اند از این کارتها استفاده کنند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه رفاهی دستگاههای اجرایی بودجه ای برای سفر کارت دیده نشده است بنابراین دستگاهها موظف به این کار نیستند به همین دلیل است که اجرای این طرح پس از گذشت سه سال موفقیت آمیز نبوده است.

سال گذشته حمزه زاده مدیرکل گردشگری داخلی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری عنوان کرده بود بر اساس مصوبه هئیت دولت تمامی دستگاههای دولتی موظف هستند که درصدی از اعتبارات خود را به امر سفر و شارژ سفر کارت کارمندان خود اختصاص دهند. در حالیکه نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس این موضوع را رد کرده و گفت: در برخی موارد در قانون بودجه آمده است که دستگاههای اجرایی می توانند درصدی از بودجه خود را به امور مختلف و خاصی اختصاص دهند درصورتیکه این امر الزام آور نیست.

آرین منش با اشاره به اینکه تنها درصورتی طرح سفر کارت می تواند در جامعه اجرایی شود که اعتبار خاصی در بودجه رفاهی دستگاهها دیده شود، افزود: دولت باید بودجه سفر کارت را در فصل بودجه پیشنهاد دهد و مجلس نیز آن را تصویب کند در غیراینصورت این طرح اجرایی نخواهد شد.

در سه سال گذشته سازمان میراث فرهنگی فقط عنوان کرده که دستگاهها باید بودجه ای برای تامین اعتبار سفر کارت اختصاص دهند اما هیچ وقت از ارائه پیشنهاد به هیئت دولت نسبت به اجرایی شدن این موضوع خبری نداده است.

یک کارشناس ارشد توریسم سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در مورد اجرایی شدن طرح سفر کارت به خبرنگار مهر گفت: سفر کارت به منظور ارائه تسهیلات و امکانات رفاهی به کارکنان دولت سه سال قبل از سوی سازمان میراث فرهنگی مطرح شد که متاسفانه آن طور که باید در کشور اجرایی نشد.



حسین ذوالفقاری در ادامه افزود: درابتدا قرار بود این کارت به تمام کارمندان دولت اختصاص پیدا کند که آنها بتوانند با ارائه این کارت از تسهیلات اقامتی هتلها و برخی از مراکز تفریحی استفاده کنند که البته این طرح فقط در حد توزیع کارت در میان برخی از کارمندان دستگاهها ، اجرایی شد.

این کارشناس توریسم با اشاره به اینکه به منظور اجرایی کردن سفر کارت باید ابتدا ارتباطات الکترونیکی و دولت الکترونیک در کشور گسترده شود، اظهار داشت: بدون توجه به این سیستم طرح سفر کارت اجرایی نمی شود.همچنین متاسفانه سازمان میراث فرهنگی با مطرح کردن اینچنین طرحهایی که فقط در حد حرف و شعار است وانمود می کند که اقدامات مفید و موثری در جهت ارائه تسهیلات سفر به مردم انجام می دهد درصورتیکه این طرحها تا اجرایی شدنشان فرسنگها فاصله دارند.

برهمین اساس کارشناسان عنوان می کنند بسیاری از طرحهای حمایتی که از سوی برخی سازمانها مطرح می شود در اجرا موفق نیستند و فقط در حد طرح باقی می ماند که توزیع سفر کارت یکی از این طرحها است.

ذوالفقاری تاکید کرد: بودجه شارژ سفر کارت باید از سوی دولت تامین شود در صورتیکه به نظر نمی رسد با هزینه های زیاد دولت این امکان وجود داشته باشد.

این کارشناس توریسم سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: به منظور اجرایی شدن سفر کارت و ارائه تسهیلات سفر به مردم و گردشگران ، دولت باید پیشنهاد اختصاص بودجه خاص برای شارژ سفر کارت را به مجلس دهد و تنها در صورت همکاری مجلس و دولت است که این طرح در کشور اجرایی خواهد شد در غیر اینصورت با گذشت دهها سال نیز مشکلات اجرای سفر کارت برطرف نخواهد شد.

هرچند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تاکنون بارها اعلام کرده که هزاران کارت سفر میان کارکنان دولت توزیع شده است اما این کارتها خالی از شارژ بوده و به هیچ دردی نخورده و تسهیلی برای سفر مردم فراهم نکرده اند پس بهتر است سازمان میراث فرهنگی به جای اینکه فقط خبراز توزیع کارت دهد اقدامی در جهت موظف کردن دستگاهها برای اختصاص بودجه و عملیاتی شدن سفر کارت انجام دهد در غیر اینصورت بهتر است ابنگونه طرحهای بی پشتوانه هیچ وقت مطرح نشوند.

گزارش از مهناز قربانی