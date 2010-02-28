دوره آموزش ملی مراقبت و مبارزه با بیماری سل و بروسلوز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، شهرام دیلمقانی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این دوره آموزشی به مدت پنج روز و با حضور 25 نفر از کارشناسان دامپزشکی شش استان کشور در شهرستان ارومیه برگزار می شود.

وی ارتقا توان علمی و مجهز کردن کارشناسان دامپزشکی به آخرین اطلاعات را از اهداف برگزاری دوره آموزش ملی مراقبت و مبارزه با بیماری سل و بروسلوز عنوان کرد و بیان داشت: کارشناسان مبارزه با بیماریهای دامی ادارات کل دامپزشکی استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گیلان و تهران در این دوره با اصول مبارزه با این بیماری آشنا می شوند.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی اپیدمیولوژی و سیاست مبارزه با بیماری سل گاوی در جهان، نشانه های بالینی و تشخیص بیماری سل گاوی، آسیب شناسی و علائم کالبد گشایی و جراحات کشتارگاهی در بیماری سل گاوی، آشنائی با آئین نامه های اجرائی ریشه کنی سل گاوی، کالیبراسیون، قیمت گذاری و ارزیابی ظاهری دام در هئیت تقویم بها، عملیات تست سل و قرائت تست سل، اپیدمیولوژی و سابقه بیماری بروسلوز در ایران را از جمله مباحث مورد طرح در این دوره آموزشی عنوان کرد.

به گفته دیلمقانی همچنین بحث و بررسی علل و نشانه های بالینی بیماری بروسلوز، آسیب شناسی و راههای انتقال بیماری بروسلوز، مبارزه با بیماری بروسلوز و راههای کنترل در ایران و جهان، آشنائی با آئین نامه های اجرایی ریشه کنی بروسلوز و ایجاد فایل اطلاعاتی و گزارش دهی، آشنائی با روشهای تشخیص بیماری بروسلوز و عملیات آزمایشگاهی از مهمترین مباحثی است که در این دوره آموزشی به فراگیران ارائه خواهد شد.