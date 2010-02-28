به گزارش خبرنگار مهر از اسکرین دیلی، این فیلم با بودجه ای سی میلیون دلاری ساخته خواهد شد که در مقیاس سینمای ایران رقمی نجومی و افسانه ای به شمار می رود.



تهیه کنندگی این پروژه را محمدمهدی حیدریان بر عهده دارد و پروژه یاد شده هم اکنون مرحله پیش تولید را می گذراند. بر اساس گزارشهای رسیده برنامه ریزیها برای پخش جهانی فیلم در اواسط سال 2011 میلادی از هم اکنون آغاز شده است.



مجیدی تنها سینماگر ایرانی است که در سال 1999 با فیلم "بچه های آسمان" بود نامزد جایزه اسکار فیلم خارجی زبان شد. او همراه با کامبوزیا پرتوی دیگر سینماگر نام آشنای ایرانی فیلمنامه پروژه "محمد (ص) " را نوشته‌اند. بنا به گزارش اسکرین دیلی این بر دوران کودکی پیامبر اسلام (ص) پس از سن 12 سالگی و تا پیش از بعثت آن حضرت تمرکز دارد.



مجیدی و پرتوی بیش از سه سال را صرف نگارش نسخه اولیه فیلمنامه و جزئیات تاریخی کرده اند. گروهی از مورخان و محققان برجسته تاریخ اسلام آنها را در این امر یاری رسانده‌اند.



قرار است فیلمبرداری در کشور‌هایی متعدد صورت بگیرد و احتمالا در ماه ژوئیه 2010 ( تیر و مرداد 89) آغاز خواهد شد.



سال گذشته هم موسسه النور دوحه قطر اعلام کرده بود بودجه ای 150 میلیون دلاری برای تولید فیلمی درباره زندگی حضرت محمد ( ص) در نظر گرفته است.

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