محمد آشوری تازیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اشاره به حمایت و پشتیبانیهای آمریکا و انگلیس از عبدالمالک ریگی افزود: آمریکا و انگلیس که مدعی مبارزه با تروریست در جهان هستند با برخوردهای دو گانه خود مشوق گسترش تروریست در بین الملل بوده اند.

آشوری تصریح کرد: قبل از آنکه اعترافات ریگی در شبکه های تلویزیونی پخش شود، سایتهای خبری متصل به آمریکا و انگلیس در یک واکنش انفعالی و فرافکنی در پی تبلیغ آن بودند که ارتباط خود را با ریگی انکار کنند در حالی که قبل از دستگیری ریگی توسط اطلاعات اسناد و مدارک محکم و محرزی در خصوص ارتباط ریگی با آمریکا و انگلیس بوده است.

وی بیان کرد: ملت ایران و افکار عمومی دنیا سابقه کاری دخالت آمریکا در کشورهای مختلف فراموش نکرده اند مخصوصا در کشورمان که در مقاطع مختلف تاریخی و عرصه های مختلف شواهد و اسناد محکم دخالت آمریکا و انگلیس ثبت و ضبط شده است و خود اینها در انتشار اسناد بدون اینکه ابایی داشته باشند مجبور به عذرخواهی از ملت ایران شده اند.

آشوری ضمن تاکید به این موضوع که آمریکا و انگلیس نمی توانند در حاکمیت کشورهایی همچون ایران که پشتوانه مردمی دارند دخالت کنند، ‌اظهار داشت: آمریکا و انگلیس نباید با حمایت از مزدورانی مثل ریگی لکه های ننگ دیگری را در دنیا ثبت کنند.

وی خاطرنشان کرد: عبدالمالک ریگی یک عنصر خود فروخته و فریب خورده و دست پرورده سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس بود.

آشوری بیان کرد: مدعیان تروریست با حمایت خود از ریگی که خود منشاء تروریست در منطقه بود منجر به شهادت تعداد زیادی از هموطنان شد.

وی تاکید کرد: برخورد و دستگیری ریگی به این سبک توسط وزارت اطلاعات یک موفقیت جدی در عرصه کار امنیتی و اطلاعاتی است و کسانی که می توانند یک ارزیابی دقیق از این کار هوشمندانه بدهند می دانند که این عملیات در نوع خود بی نظیر بوده است.

این عضو هئیت رئیسه مجلس حمایت ها و پشتیبانیهای آمریکا و انگلیس را مبنای تحرکات ریگی در شرق کشور دانست و اذعان داشت: آنهایی که مدعی مبارزه با تروریست هستند با برخوردهای دوگانه مشوق تروریست در سطح بین الملل بوده اند و حمایت از ریگی توسط آنها ننگ نظامهای آمریکا و انگلیس است.

به گفته این عضو کمیسیون مجلس،‌ حامیان ریگی به دنبال آن هستند تا دامن خود را از آلودگیهایی که در دسیسه های اخیر در ایران داشته اند مبرا کنند.

ریگی در یک محکمه قانونی با رعایت ضوابط محاکمه خواهد شد

این عضو هئیت رئیسه مجلس در ادامه گفتگوی خود با مهر بیان کرد: نمایندگان مجلس بیانیه محکمی در محکومت اقدامات تروریستی ریگی و حامیان او صادر کردند و به عنوان نمایندگان مردم سعی در اجرای دقیق و صحیح محکومیت این تروریست خواهند داشت. قطعا در یک محکمه قانونی با رعایت ضوابط محاکمه خواهد شد.

به گفته آشوری، مردم با شنیدن اعترافات جدی ریگی در دخالت های امریکا و انگلیس بیشتر به عمق تعرض آنها در کشور پی بردند.

وی با اعلام اینکه دستگیری ریگی باید درس عبرتی باشد برای دیگران که نمی توانند با ملت ایران درگیر شوند، تصریح کرد: پیام ایران به دشمنان اقتدار است و جمهوری اسلامی ایران توانمندیهای بالایی در مبارزه با تروریست و دشمنان اسلام و نظام دارد.

آشوری در پایان افزود: کشور ما قبل از انقلاب قربانی تروریست بود اما امروز ثابت کرده ایم که طلایه دار مبارزه با تروریست در دنیا هستیم.