دکتر کامران باقری لنکرانی در مورد میزان موفقیت وزارت بهداشت در اجرای قانون برنامه چهارم توسعه کشور در بخش سلامت به خبرنگار مهر گفت: پرداختن به این موضوع می بایست با در نظر گرفتن منابع و مقدورات لازم انجام شود تا واقع بینانه باشد.

وی با عنوان این مطلب که در برخی از اهداف برنامه چهارم توفیقات خوبی به دست آورده ایم افزود: در بحث هدفگذاری ارتقای کمی و کیفی اورژانسها تا حدود زیادی موفق بوده ایم.

وزیر بهداشت دولت نهم از فعال شدن شورای عالی سلامت به عنوان یکی دیگر از اهداف برنامه چهارم نام برد و گفت: این شورا توانست در جلساتی که به ریاست رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور برگزار کرد تصمیمات موثری بگیرد.

لنکرانی با بیان اینکه میزان مصرف روغن نباتی جامد در شهریور 1384 بالای 85 درصد بود که با فرهنگسازی و برنامه هایی که در سطح جامعه اجرا شد این میزان در شهریور 1388 به زیر 50 درصد رسید تصریح کرد: در سال 84 استاندارد اسید ترانس روغنهای خوراکی خانوارها 20 درصد و انواع وارداتی آن 30 درصد بوده در حالی که هر یک درصد اسید چرب ترانس یک درصد میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی را افزایش می‌دهد.

وزیر سابق بهداشت با تاکید بر اینکه اقدامات خوبی از جنس فعالیتهای بین بخشی صورت گرفته تصریح کرد: در بحث مبارزه با ایدز نیز کارهای خوبی انجام شده به طوری که شتاب گسترش ایدز در ایران بر خلاف کشورهای خاورمیانه کاهش پیدا کرده است.

لنکرانی در عین حال به ماده 90 برنامه چهارم توسعه کشور به عنوان چالش برانگیزترین برنامه اشاره کرد و افزود: البته چندان هم در اجرای این ماده قانونی بی توفیق نبودیم اما در بخش مربوط به کاهش هزینه های درمان از جیب مردم دچار چالش جدی هستیم.

برای اینکه پرداخت هزینه های درمانی از جیب مردم به کمتر از 30 درصد برسد باید حداقل 35 درصد رشد سالیانه در منابع نظام سلامت داشته باشیم لنکرانی

وزیر بهداشت دولت نهم با تاکید بر تامین منابع لازم و دستگاه مشخص برای کاهش هزینه های درمان از جیب مردم تصریح کرد: متاسفانه در هر دو بخش دچار ضعف هستیم زیرا ارگان واحد تعرفه گذاری در کشور نداریم و فاصله زیادی بین تعرفه های بخش خصوصی و دولتی وجود دارد. لنکرانی با عنوان این مطلب که برای تامین منابع مالی به منظور کاهش هزینه های درمانی که از جیب مردم پرداخت می شود دو راهکار در پیش روی دولت قرار دارد افزود: بیمه ها باید آنقدر قوی شوند که بتوانند هزینه های خودشان را تامین کنند که لازم است حق بیمه پرداختی بیشتر شود و راهکار دوم افزایش مالیات برای تامین حق بیمه است که متاسفانه در هر دو قسمت دچار مشکل هستیم و نتوانسته ایم منابع لازم را برای بیمه ها تامین کنیم.

وزیر بهداشت دولت نهم در عین حال به افزایش منابع در اختیار نظام سلامت کشور اشاره کرد و گفت: برای اینکه هزینه های درمانی که از جیب مردم پرداخت می شود به کمتر از 30 درصد برسد باید حداقل 35 درصد رشد سالیانه در منابع نظام سلامت داشته باشیم و این غیر از کمبودها و کسریهای قبلی است که می بایست جبران شود.

لنکرانی از مشکلات بیمارستانهای دولتی در تامین هزینه های پایان سال به عنوان یکی از چالشهای نظام سلامت یاد کرد و افزود: بسیاری از این بیمارستانها به دلیل اینکه نتوانسته اند مطالبات خود را از بیمه ها دریافت کنند دچار مشکل هستند که البته بیمه ها نیز به دلیل نداشتن منابع لازم برای تامین هزینه ها دچار مشکل شده اند.

وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تامین منابع لازم در برنامه پنجم توسعه کشور را مورد اشاره و تاکید قرار داد و اظهارداشت: می بایست منابع مورد نیاز مالی و حقوقی تامین شود تا بتوانیم در مسیر اهداف برنامه گام برداریم.