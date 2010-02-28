مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه " آیا در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، موضوع واگذاری مدارس به سازمانهای دولتی و غیردولتی دیگر مطرح شده است"، گفت: خیر نیامده اما بحث استفاده حداکثری از مشارکتهای مردمی و به خصوص معلمان مطرح شده است.

این در حالی است که روز گذشته رئیس سازمان خصوصی سازی از تصویب واگذاری 138 مدرسه دولتی به بخش خصوصی خبر داده و گفته است: لایحه‌ای بر اساس قانون خدمات کشوری برای خصوصی سازی مدارس تهیه شده که با توجه به سیاستهای کلی اصل 44 دولت ملزم به ارائه این لایحه ظرف یکسال بود که البته مهلت قانونی آن تمام شده است.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه همچنین عنوان کرده با وجود پرداخت هزینه‌های آموزش و پرورش از سوی دولت، بازدهی مناسبی از این مدارس حاصل نمی‌شود.

پیش از این علی باقرزاده معاون مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش از ادامه پیگیری واگذاری مدارس به حوزه علمیه طی سالهای آینده خبر داده بود.