به گزارش خبرگزاری مهر، عمده محتوای این نامه‌ها پاسخهای دکارت به منتقدان معاصر خود است. این نامه‌ها توسط یک ایتالیایی اواسط قرن 18 از مؤسسه فرانسه ربوده شد که تعدادی از آنها در یک کالج کوچک و خصوصی در پنسیلوانیای شرقی پیدا شده است.

محتوای یکی از این نامه‌ها که به تاریخ 27 می سال 1641 میلادی تعلق دارد مربوط به کتاب "تأملات اول دکارت" است.

این سند نشان می‌دهد که دکارت به منتقدان معاصر خود پاسخ می‌داده است. دکارت یک رونوشت از این پاسخها را به الهی دانهای معاصر خود می‌فرستاده تا آنها در مورد اندیشه‌های وی اظهار نظر کنند.