فروش کامل اوراق مشارکت شهرداری مشهد قبل از سر رسید فروش

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد؛ مجید رضا داوری صبح یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: با اقبال گسترده هموطنان عرضه دو هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم رضوی و طرح بزرگ میدان شهدا توسط شعب بانک تجارت یک روز قبل از پایان مهلت اعلام شده به پایان رسید.

مدیرعامل بانک تجارت کشور گفت: استقبال گسترده هموطنان از عرضه اوراق مشارکت شهرداری مشهد نشانگر میزان علاقه مندی آنان به تسهیل زیارت زائران بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) و ارتقا استانداردهای شهرسازی در یکی از مهمترین پایگاه های فرهنگی جهان تشیع است.

وی ادامه داد: البته اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم از فرصتهای سرمایه گذاری اهرم مناسبی است که شهرداری مشهد به کمک بانک تجارت به خوبی از آن بهره برده است.

داوری با اشاره به فروش دو هزار میلیارد ریال اوراق شهرداری مشهد ظرف چهار روز کاری افزود: این اوراق دارای ویژگیهایی مانند سود علی الحساب 16 درصد در سال با پرداخت در مقاطع سه ماهه، معاف از مالیات و قابلیت نقل و انتقال در شعب فروشنده می باشد .

عضو شورای اسلامی شهر مشهد نیز گفت: پروژه های موفق سرمایه های داخلی را به آبادانی کشورمان جذب می کنند.

جواد داوود آبادی فراهانی موفقیت حاصل شده از فروش پنجمین دوره اوراق مشارکت این شهرداری را قابل تحسین خواند و گفت: البته فرصت ها و پتانسیل های موجود در شهر مشهد بسیار بالا ست لذا امیدواریم اتفاقاتی این چنینی برای سایر پروژه های مشهدی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه باید طعم اوراق مشارکت را به سطح جامعه بیاوریم، تصریح کرد: البته پروژه های موفق مانند میدان شهدا در ترغیب سرمایه های خرد نقش موثری دارند اما باید با بالا بردن بازدهی سایر پروژه های شهری سرمایه های سرگردان داخلی را به آبادانی کشورخودمان جذب کنیم.

در ادامه مدیر اجرایی طرح بزرگ میدان شهدا گفت: اصلی ترین عامل موفقیت اوراق مشارکت شهرداری مشهد در پنجمین دوره انتشار، اعتماد هموطنان به این طرح ملی است.

مهدی درهمی با ابراز خوشحالی نسبت به استقبال پر شور هموطنان از کلیه شهرهای ایران اسلامی برای آباد سازی پایتخت معنوی کشورمان ادامه داد: با لطف پروردگار و عنایت خاص حضرت رضا (ع) و مشارکت بی نظیر مردم، شهرداری مشهد برای پنجمین با رکورد دار فروش اوراق مشارکت در کشور شد.

وی این موفقیت را مدیون خریداران اوراق مشارکت و عاشقان رضوی دانست و افزود: شهرداری مشهد به عنوان اولین و با سابقه ترین ناشر اوراق مشارکت در سطح کشور با جلب سرمایه های خرد مردمی و اعتماد سازی توانسته طی پنج سال متوالی پویایی را در کلان پروژه شهری میدان شهدا تضمین کند.

وی فروش دو هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در چنین مدت کوتاهی را بی نظیر خواند و افزود: از هموطنان عزیز، بانک مرکزی و تجارت، مسئولان شهرداری مشهد، اصحاب رسانه و مطبوعات و کلیه همکارانم تشکر می کنم و مطمئنم در آینده ای نزدیک این ابر پروژه ملی مایه افتخار همگان خواهد شد.

وی خطاب به دارندگان اوراق مشارکت شهرداری مشهد گفت: به دلیل سود آور بودن پروژه های موضوع اوراق مشارکت در این طرح به خریداران اطمینان می دهیم در صورت نگه داری این اوراق بهادار تا انتهای سررسید چهار ساله علاوه بر سود روز شمار 16 درصد مبلغ قابل توجهی به عنوان سود قطعی به ایشان تعلق گیرد.

مهلت عرضه اوراق مشارکت شهرداری مشهد یکم الی پنجم اسفندماه اعلام شده بود که قبل از سر رسید فروش رفت.