تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت مجلس قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کلیات طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه مجلس بود که با رای بالایی به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس ماده یک این طرح به موجب این قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

این طرح در 3 فصل و 12 ماده تنظیم شده است.

بر اساس ماده دیگر این طرح کلیه دستگاه های حکومتی از قبیل هیئت دولت شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت عمومی دیوان عالی کشور و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موظفند تمام مصوبات خود را جهت اعمال این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

بر اساس این طرح به منظور انجام هماهنگی های لازم بین قوای سه گانه شورای عالی تنقیح قوانین مرکب از رئیس مجلس به عنوان رئیس، یکی از معاونان رئیس جمهور، یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه، یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان به معرفی آن شورا و معاونان قوانین و نظارت مجلس می باشد.

دبیرخانه شورا نیز به عهده معاونت است.

نماینده دولت در این جلسه تصویب این کلیات در مخالفت با این طرح سخن گفت.