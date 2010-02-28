15 هزار تاکسی گردشی ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی با بیان این مطلب اظهار کرد: در حال حاضر حدود 15 هزار تاکسی گردشی در سطح شهر در حال فعالیت و خدمات رسانی به شهروندان هستند که با اجرا و تکمیل مهندسی شبکه خطوط ، ساماندهی تمام این تاکسیها نیز محقق خواهد شد.

وی ادامه داد : در حال حاضر تاکسی های گردشی هیچ گونه ایستگاه و توقفگاهی ندارد که این مساله تنها سبب استهلاک تاکسی ها، مصرف بیش از اندازه سوخت، خستگی رانندگان در ترافیک و... می شود و در واقع تاکسی های گردشی آن طور که باید و شاید نمی توانند خدات رسانی مناسب داشته باشند.

سنندجی تصریح کرد: رانندگان تاکسی های گردشی، خودشان براین مساله رضایت ندارند که در ترافیک سرگردان باشند و به دنبال مسافر بگردند، بدون آنکه حتی توقفگاهی داشته باشند.

وی تاکید کرد: با اجرای مهندسی شبکه خطوط یک شبکه یکپارچه در تاکسیرانی ایجاد می شود و بر این اساس ضمن مشخص شدن وضعیت دقیق ناوگان وخطوط ، میزان مسافر در هر خط و منطقه ، کمبودها و همچنین مازاد حضور و فعالیت تاکسی ها در بخش های مختلف شهر به خوبی مشخص می شود و تاکسی های گردشی نیز براین اساس ساماندهی خواهند شد.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران خاطر نشان کرد: تاکسی های گردشی در قالب یکی از مدهای تعریف شده برای تاکسی ها یعنی در قالب تاکسی های خطی، تلفنی، ویژه و...فعالیت خواهند کرد و دیگر تاکسی ای در شهر بدون هدف به دنبال مسافر نخواهد گشت.

سنندجی تصریح کرد : با مهندسی شبکه خطوط می توانیم نسبت به اصلاح ، افزایش و کاهش خطوط در همه مناطق اقدام کنیم و همچنین براین اساس عملکرد و حوزه فعالیت شرکت های خصوصی تاکسیرانی نیز مشخص می شود.