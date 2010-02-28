نمایش آثار برتر فیلمسازان و عکاسان نیشابور در فرهنگسرای نیاوران تهران

حسین محروقی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: با عنایت به توانمندی‌های عکاسان و فیلمسازان جوان شهرستان و با هماهنگی صورت گرفته از طرف معاونت هنری فرهنگسرای نیاوران و در راستای ترغیب، تشویق و حمایت از تولیدات نسل جوان و فرهیخته شهرستان سلسله‌الذهب که با حضور در جشنواره‌های معتبر ملی و بین‌المللی و کسب افتخارات فراوان در کارنامه خود دارند، این مهم از تاریخ 15 اسفند ماه تا 27 ماه جاری انجام می شود.

سرپرست انجمن سینمای جوانان ایران دفتر نیشابور گفت: از بین 800 قطعه عکس ارسالی با محوریت‌های متنوع اعم از نیشابورشناسی، فرهنگ عامه، آداب و رسوم و آزاد، تعداد 50 قطعه در مرحله نهایی جهت نمایشگاه برگزیده شده است.

وی اظهار داشت: در طول این مدت تعداد 40 فیلم کوتاه منتخب فیلمسازان این دفتر که اکثرا دارای مقام‌های ملی و بین‌المللی هستند، اکران می‌شود.

محروقی خاطر نشان کرد: دفتر نیشابور یکی از دفاتر فعال 60 گانه انجمن سینمای جوانان ایران است که حضور در جشنواره‌های معتبر جهانی فیلم‌ کوتاه همچون کلرمون فرانسه، لوران سوئیس، ملل اتریش، متروترن فرانسه، برنوی جمهوری چک، جشنواره‌های عکس آسین شین بون ژاپن، انگلستان، آمریکا و ... را در پرونده خود دارد.