به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پی اجرای طرح جمع‌آوری و ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز و دستگیری تعدادی از متکدیان پاکستانی، با توجه به اینکه هنوز تعدادی از این متکدیان در سطح شهر قم به تکدی‌گری می‌پرداختند، ماموران اداره اتباع خارجی پلیس امنیت عمومی استان قم با انجام تحقیقات نامحسوس پی بردند که تعدادی دیگر از این افراد در محلی در ابتدای جاده کاشان مخفی شدند.



این گزارش حاکی است ماموران اداره اتباع خارجی با همکاری اکیپی از مأموران یگان امداد و معاونت خدمات شهری شهرداری قم طی عملیاتی غافلگیرانه نسبت به پاکسازی محل مورد نظر اقدام و 33 نفر از آنها را دستگیر کردند.



همچنین گشت‌های مشترک پلیس و ستاد برخورد با تخلفات شهرداری قم نیز با گشت‌زنی در سطح این شهر طی چند روز گذشته 17 زن متکدی پاکستانی و 26 زن متکدی ایرانی را دستگیر کردند.



لازم به ذکر است متکدیان پاکستانی دستگیرشده جهت طرد از کشور تحویل اردوگاه مراقبتی عسگرآباد و 26 متکدی ایرانی نیز به بهزیستی استان قم تحویل داده شدند.

