به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ، ها آرتص روز گذشته در گزارشی ادعا کرد: با توجه به تغییراتی که موساد در عکس های الصاقی به گذرنامه های عاملان ترور "محمود المبحوح" داده است، پلیس دبی نمی تواند بر اساس این گذرنامه ها به مسئله قابل توجهی دست یابد.

بر این اساس، موساد در تمام گذرنامه های 26 متهم به دست داشتن در ترور فرمانده شاخه نظامی حماس تغییراتی را اعمال کرده تا دستگیری آنان را به امری غیر ممکن تبدیل کند.

بنابر این گزارش، دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی در رنگ چشمان، نحوه قرار گیری لب ها، استخوان های زیر گونه، رنگ صورت و طول پیشانی آنها تغییراتی را اعمال کرده است تا عاملان ترور المبحوح به سادگی به دام نیفتند.

از طرفی موساد این تغییرات را به نحوی وارد کرده است که در هنگام بازدید گذرنامه ها، ماموران امنیتی و فرودگاهی به این مسئله شک نورزند.

محمود عبدالرئوف المبحوح، عضو ارشد حماس روز 20 ژانویه در هتلی در دبی به دست عاملان موساد به شهادت رسید. وی طراح بسیاری از عملیاتهای مقاومت علیه رژیم صهیونیستی بود و در آغاز انتفاضه نخست در به اسارت گرفتن دو نظامی صهیونیست برای تبادل با اسرای فلسطینی نقش داشت.