سردار ابراهیم جباری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: امسال حدود 30 راوی که عموما جزو فرماندهان دفاع مقدس می‌باشند از استان قم به یادمان‌های مناطق عملیاتی جنوب اعزام شده و در حدود یک‌ماه به‌صورت ثابت به روایتگری دفاع مقدس می‌پردازند.



وی همچنین گفت: اعزام کاروان‌های راهیان نور امسال با نماد علمداری و پرچمداری شهیدان زین‌الدین و اردستانی به ترتیب ‌عنوان شهدای سپاه و ارتش صورت می‌گیرد و در سال‌های بعد با نام شهدای دیگر برگزار خواهد شد.



مسئول ستاد راهیان نور استان قم، با بیان این که اگر کوشش و مجاهدت‌های دفاع مقدس را به فرهنگی عمومی در کشور تبدیل نکنیم، جفا و ستمی جبران‌ناپذیر کرده‌ایم، افزود: هشت سال دفاع مقدس صحنه‌های بی‌بدیل و بی‌نظیری از ایثار و شهامت جوانان ما را به منصه ظهور رساند که همواره باید تلاش کنیم تا آن زا زنده نگه داریم و به تشریح و تبیین آن اهتمام بورزیم.



وی اضافه کرد: باید تلاش کنیم تا روح ایمان، توکل به خدا، خدامحوری، روح شجاعت و سلحشوری و بصیرت و معرفت و معنویت و اخلاص را که در وجود رزمندگان ما تبلور یافته بود و امروز گمشده جامعه است، ترویج کنیم.



راهیان نور ، طرح فرهنگی زودبازده است



جباری، همچنین درادامه، اعزام کاروان‌های راهیان نور را یکی از کارهای ارزشمند فرهنگی و زودبازده عنوان و تصریح کرد: امسال 10 هزار نفر از استان قم به جبهه‌های جنوب اعزام می‌شوند که تعداد اعزام‌شوندگان نسبت به سال گذشته، دو برابر شده است.



وی با بیان اینکه امسال یک میلیون و 200 هزار نفر از سراسر کشور به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می‌شوند، بیان کرد: از سال‌های آینده تلاش می‌کنیم تا اعزام کاروان‌ها به شکل کاروان‌های سوریه و مشهد و... باشد.

