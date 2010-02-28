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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۴۱

30 فرمانده دفاع مقدس در مناطق عملیاتی جنوب روایتگری می‌کنند

30 فرمانده دفاع مقدس در مناطق عملیاتی جنوب روایتگری می‌کنند

قم - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه علی بن ابیطالب استان قم از اعزام 30 نفر از فرماندهان دفاع مقدس قم جهت روایتگری رشادت‌های 8 ساله به مناطق عملیاتی دفاع مقدس خبر داد.

سردار ابراهیم جباری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: امسال حدود 30 راوی که عموما جزو فرماندهان دفاع مقدس می‌باشند از استان قم به یادمان‌های مناطق عملیاتی جنوب اعزام شده و در حدود یک‌ماه به‌صورت ثابت به روایتگری دفاع مقدس می‌پردازند.

وی همچنین گفت: اعزام کاروان‌های راهیان نور امسال با نماد علمداری و پرچمداری شهیدان زین‌الدین و اردستانی به ترتیب ‌عنوان شهدای سپاه و ارتش صورت می‌گیرد و در سال‌های بعد با نام شهدای دیگر برگزار خواهد شد.

مسئول ستاد راهیان نور استان قم، با بیان این که  اگر کوشش و مجاهدت‌های دفاع مقدس را به فرهنگی عمومی در کشور تبدیل نکنیم، جفا و ستمی جبران‌ناپذیر کرده‌ایم، افزود: هشت سال دفاع مقدس صحنه‌های بی‌بدیل و بی‌نظیری از ایثار و شهامت جوانان ما را به منصه ظهور رساند که همواره باید تلاش کنیم تا آن زا زنده نگه داریم و به تشریح و تبیین آن اهتمام بورزیم.

وی اضافه کرد: باید تلاش کنیم تا روح ایمان، توکل به خدا، خدامحوری، روح شجاعت و سلحشوری و بصیرت و معرفت و معنویت و اخلاص را که در وجود رزمندگان ما تبلور یافته بود و امروز گمشده جامعه است، ترویج کنیم.

راهیان نور ، طرح فرهنگی زودبازده است

جباری، همچنین درادامه، اعزام کاروان‌های راهیان نور را یکی از کارهای ارزشمند فرهنگی و زودبازده عنوان و تصریح کرد: امسال 10 هزار نفر از استان قم به جبهه‌های جنوب اعزام می‌شوند که تعداد اعزام‌شوندگان نسبت به سال گذشته، دو برابر شده است.

وی با بیان اینکه امسال یک میلیون و 200 هزار نفر از سراسر کشور به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می‌شوند، بیان کرد: از سال‌های آینده تلاش می‌کنیم تا اعزام کاروان‌ها به شکل کاروان‌های سوریه و مشهد و... باشد.

کد مطلب 1042632

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