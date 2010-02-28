تولید خودروی مشترک کشورهای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان امروز یکشنبه در اجلاس کارشناسان ارشد صنایع عضو گروه D8 در تهران با بیان اینکه کسانی که مبتکر ایجاد D8 بودند گویی مشکلات امروز اقتصاد جهانی را پیش بینی کرده بودند، گفت: کشورهای اسلامی خالق اصلی D8 هستند و لذا منافع هر تصمیم ما به کشورهای اسلامی باز می گردد، این در حالی است که 1.5 میلیارد نفر مسلمان دنیا از ظرفیتهای بسیاری برخوردار هستند که باید برای آنها برنامه ریزی کرد.

وزیر صنایع و معادن افزود: منابع عظیم و سرشار انسانی، منابع اصلی انرژی و منابع معدنی جهان در اختیار کشورهای اسلامی است، ضمن اینکه بسیاری از تنگه های استراتژیک و حساس دنیا در اختیار این کشورها قرار گرفته است، اینها همه موضوعاتی هستند که می توانند بر اهمیت D8 بیافزایند.

وی تصریح کرد: به عبارتی مدیریت بخش عظیمی از اقتصاد جهانی می تواند در اختیار کشورهای اسلامی باشد، اما کشورهای اسلامی با وجود برخورداری از منابع عظیم انرژی و معدنی هنوز سهم مناسبی از مدیریت اقتصاد جهانی را در اختیار ندارند، در چنین شرایطی است که D8 معنا و مفهوم خاصی پیدا می کند.

به گفته وزیر صنایع و معادن D8 به عنوان یک پیمان فرا منطقه ای بنیادی که از جنوب شرق آسیا تا غرب آفریقا را در بر می گیرد، می تواند احیاگر مجدد عظمت دیرین کشورهای اسلامی باشد.

این عضو کابینه دولت دهم خاطرنشان کرد: در دهه های قبل مشاهده شده که تئوری مارکسیست نمی تواند نجات دهنده و اداره کننده زندگی بشر و اقتصاد جهانی باشد، چرا که اگر چنین توانایی داشت حکومت شوروی اینگونه مضمحل نمی شد.

محرابیان ادامه داد: طی سالیان اخیر نیز همگان شاهد بروز بحران اقتصادی در غرب هستند که منجر به بروز ورشکستگی های بی سابقه در شرکتهای عظیم شده است و روز به روز نیز بر دامنه آن افزوده می شود. به نحوی که میلیونها انسان در کره خاکی کار خود را از دست داده و مردم دنیا روز به روز فقیرتر می شوند.

وی اظهار داشت: آنهایی که خود را سردمدار اقتصاد جهانی می دانند بیشترین مشکلات را به مردم خود و سایر کشورها تحمیل می کنند در واقع آنهایی که منادی اقتصاد سرمایه داری هستند، اکنون در تفکر دولتی سازی شرکتهای غول پیکر برای نجات از این گرداب عظیم دست و پا می زنند.

وزیر صنایع و معادن ادامه داد: طبیعی است که بشر نمی تواند با سعی و خطا برای میلیاردها انسان برنامه ریزی نماید و پس از ده ها و بلکه صدها سال متوجه شود که این برنامه ها انسان را سعادتمند نمی کند در واقع نسخه نجات در دست مسلمانان است و آن نسخه همان برنامه هدایت انبیاء، آموزه های کلان وحی و کلام قرآن است.

محرابیان گفت: در طول اعصار هر آنگاه مسلمانان از عصاره الهی بهره فراوان برده اند به سعادتمندی دست یافته و تاریخی مملو از مجد و عظمت داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون دو تجربه بزرگ تاریخی در مقابل دیدگان ما قرار دارد اول آنکه قله های افتخار اسلامی که در پرتو مکتب الهی و اسلامی به دست آمده پیش روی ماست و دوم تجارب مکاتب اقتصادی بشر به ویژه سوسیالیست و سرمایه داری در پشت سر ما قرار گرفته اند. بنابراین رسالت اصلی ما این است که با درس گرفتن از این دو تجربه برنامه ای قابل اعتماد برای رشد و پیشرفت ترسیم کنیم.

وزیر صنایع با برشمردن دلایل موفقیت گروه D8 خاطرنشان کرد: وجود ذخایر و منابع غنی انسانی، ذخایر غنی انرژی، آب، معدن و تنگه های استراتژیک و نیز اراده مسلمانان برای تجدید شکوفایی اسلامی از راه وحدت از جمله این دلایل است. البته تکیه بر بازار 900 میلیونی کشورهای عضو D8 و بازار بزرگ و عظیم کشورهای اسلامی جزء محوری ترین برنامه ها به شمار می آید.

محرابیان گفت: هم اکنون شیب رشد علم و فناوری در بین کشورهای اسلامی بیش از شیب رشد در متوسط دیگر کشورها است، ولی ایجاد هم افزایی از طریق D8 می تواند بر سرعت این حرکت به صورت تساعدی بیافزاید.

وی با بیان پیشنهاداتی به اجلاس کارشناسان ارشد صنایع عضو گروه D8 ادامه داد: لزوم همسان سازی رویه گمرکی بین اعضا در جهت استفاده از فضای اقتصادی یکدیگر، تشکیل مراکز تحقیقاتی مشترک در حوزه فناوری های نوین و توسعه تحقیقات کاربردی و طراحی مهندسی جهت انتقال دانش فنی متناسب با اولویتهای صنعتی احساس می شود.

این عضو کابینه دولت دهم ادامه داد: به منظور همگرایی و توسعه تجارت اقتصادی بین کشورهای عضو ایجاد مراکز صنعتی مشترک بر اساس قابلیتهای منطقه ای و تشکیل بازار مشترک و نیز استفاده متقابل از ظرفیتهای خدماتی و مهندسی از طریق تشکیل گروه کاری ضرورت دارد.

محرابیان با تاکید بر ضرورت ایجاد برند مشترک به اعضای گروه D8 پیشنهاد داد تا تولید خودروی مشترک برای ارائه به تمام کشورهای اسلامی را در دستور کار قرار دهند.

وزیر صنایع با تاکید بر ضرورت بخش خصوصی کشورهای عضو خواستار حرکت به سمت تسهیل روابط پولی و بانکی بین کشورهای عضو شد.

وی خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران استراتژی همکاری های صنعتی کشورهای عضو D8 که محصول تلاش کارشناسان خبره و دلسوز است را نیز در این اجلاس ارائه خواهد نمود.