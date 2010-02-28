چهار بازیکن پرسپولیس مدنظر قطبی/ عذرخواهی باقری از حضور در تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انتقاد شدید حبیب کاشانی از فهرست بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی و حضور تنها یک بازیکن از پرسپولیس در این فهرست، افشین قطبی شب گذشته در تماس تلفنی با سرپرست باشگاه پرسپولیس توضیحاتی را در این زمینه ارائه کرد.

قطبی در این تماس تلفنی اعلام کرد از تیم پرسپولیس چهار بازیکن را مدنظر داشته که به خاطر احتمال مصدومیت دو تن از آنها از دعوت این بازیکنان صرف نظر کرده است. همچنین کریم باقری نیز از دیگر گزینه‌های مورد نظر قطبی بوده که کاپیتان پرسپولیس از حضور در تیم ملی عذر خواسته است.

حبیب کاشانی نیز در این تماس با اعلام اینکه مصدومیت بازیکنان بایستی به صورت رسمی پیگیری و اعلام شود به سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان اعلام کرد که باشگاه پرسپولیس در راستای کمک به تیم ملی آمادگی هرگونه همکاری را دارد.

