ایران قبله فرهنگی مردم افغانستان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، صالح محمد خلیل صبح یکشنبه در دیدار با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از ایران به عنوان قبله فرهنگی مردم کشور افغانستان یاد کرد و افزود: این دو کشور از گذشته های بسیار دور دارای تاریخ،زبان و فرهنگ مشترکی هستند که آنان را به یکدیگر متصل کرده است.

رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ افغانستان گفت: بلخ برای یافتن جایگاه فرهنگی گذشته و احیاء افتخارات فرهنگی در عرصه تاریخ خود نیاز به استفاده از تجربیات و اطلاعات فرهنگی استان خراسان رضوی دارد .

صالح محمد خلیل به تاسیس و تجهیز کتابخانه در این استان با کمک و حمایت های جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: کتابخانه های این استان باید به کتاب های تاریخی و ادبی ایران دسترسی داشته باشند تا بتوانند از این منابع مهم اطلاعاتی بهره کافی را ببرند .

در ادامه جواد جعفری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از این استان به عنوان خاستگاه علم و ادب در ایران یاد کرد و گفت: جریان فرهنگی، هنری، معنوی و مذهبی استان خراسان رضوی را از سایر استان های کشور متمایز ساخته است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: باید آثار و محصولات فرهنگی و هنری را که توسط هنرمندان برجسته این استان تولید می شود به کشورهای دیگر صادر کرد تا همگان با ذوق و سلیقه ایرانیان به ویژه هنرمندان مطرح استان خراسان رضوی آشنا شوند.

در این دیدار معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی به حوزه تمدنی بزرگ خراسان در گذشته های دور اشاره کرد و از همکاری فرهنگی با استان بلخ ابراز رضایت کرد.

یوسف امینی با بیان این که افغانستان و ایران باید با محصولات فرهنگی یکدیگر آشنا شوند گفت: استان خراسان رضوی با توجه به سابقه و دیرینه فرهنگی در بخش کتاب در سطح ایران رتبه سوم را داراست و در سال گذشته بیش از سه هزار عنوان کتاب با شمارگان بیش از 20 میلیون نسخه در این استان به چاپ رسیده است.

وی به جایگاه دوم مطبوعات و رسانه های گروهی این استان در سطح کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بیش از 140 نشریه عمومی و تخصصی در استان به چاپ می رسد و سه روزنامه فعال در آن منتشر می شود.

امینی خاطرنشان کرد: استان خراسان رضوی با بیش از 250 چاپخانه در سطح کشور مقام دوم را داراست و دارای صدها انجمن و موسسه فرهنگی و هنری است.

در ادامه حسین مسگرانی معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی اظهارداشت: در حال حاضر 30 سینما و 200 مؤسسه و آموزشگاه سینمایی در سطح استان فعالیت می کنند.

وی به سابقه صد سال سال سینما و تئاتر در این استان اشاره کرد و گفت: هنر تعزیه در استان خراسان رضوی پیشینه ای هزار ساله دارد.

مسگرانی از جایگاه برجسته هنر خوشنویسی در استان خراسان رضوی یاد کرد و ادامه داد: این استان دارای مؤسسه ویدئو رسانه و مرکز بازی های رایانه ای است و آمادگی لازم برای تعامل در حوزه آموزش و تولید فعالیت های هنری را با استان بلخ دارد.

در این دیدار ناصرنبی زاده مسئول ستادهماهنگی فعالیت های فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از بلخ و پیشینه تاریخی آن یاد کرد و گفت: بلخ فضایی برای فرهیختگی و علم و اندیشه در طول تاریخ بوده است.

وی با بیان این که فعالیت های این استان در سطح کشور ازجایگاه برجسته ای برخوردار است گفت: سال گذشته بیش از شش هزار فعالیت فرهنگی هنری در استان خراسان رضوی انجام شد .

نبی زاده برگزاری جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع)در گستره وسیع در سطح ملی و بین المللی را از اقدامات مفید و مؤثر در عرصه فرهنگ و هنر دانست و ادامه داد: پاسداشت روز ملی عطار ،خیام و فردوسی از دیگر اقدامات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی است.