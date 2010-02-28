ضیاء‌الله اعزازی در گفتگو با خبرنگار مهر در بناب، با بیان اینکه در کشور ما امنیت برای سرمایه‌گذاران کارآفرین تولیدکننده و اشتغالزا مهیاست، اظهار داشت: سرمایه‌گذارانی که قصد خدمت به مملکت را دارند همه وظیفه خود می‌دانند که از آن حمایت کنند.

وی روند سرمایه‌گذاری در استان آذربایجان شرقی را رو به بهبود خواند و افزود: ما به جد از سرمایه‌گذاران حمایت می‌کنیم و دست آنها را برای ایجاد اشتغال در استان به گرمی می‌فشاریم.

نماینده مردم بناب در مجلس با بیان اینکه سرمایه گذاران باید منافع ملی را به منافع خود ترجیح دهند، گفت: برخی افراد که به نام سرمایه‌گذاری تسهیلات دریافت می‌کنند و آن تسهیلات را در کارهای اشتغالزا به کار نمی‌گیرند، باید نظارت شده و برخورد شود تا منابع کشور به هدر نرود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: همه مسئولان نه تنها شفاهی بلکه باید در عمل خود حمایت از سرمایه‌گذاری را نشان دهند.

وی با اشاره به اینکه استان آذربایجان ‌شرقی ظرفیت‌‌های بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاری دارد، گفت: خط مشی‌گذاران باید توجه و عنایت خاصی به این مقوله از خود نشان دهند و رابطان دستگاه‌های اجرایی نیز باید جایگاه ویژه‌ای در دستگاه‌های ذیربط داشته و بتوانند در اتخاذ تصمیم مصمم باشند.