به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، منوچهر سلمان زاده صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: با تحقق این امر از توقف بیش از اندازه زائران در مرز بازرگان جلوگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه پایانه مرزی بازرگان در حال حاضر تنها مرز زمینی کشور جهت انتقال زائران حرم مطهر حضرت زینب(س) در کشور سوریه است، بیان داشت: روزانه حداقل 100 دستگاه اتوبوس طی تعطیلات نوروز 89 از این مرز عبور و مرور خواهد داشت.

رئیس اداره ترانزیت اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی اظهار داشت: در صورت بازگشایی مرز سروی ارومیه روند انتقال زائران با وجود دو مرز زمینی کشور با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

به گفته ی سلمان زاده مکاتبات لازم جهت بهره مندی از این بستر با مقامات کشور ترکیه برای تمام ایام سال انجام شده که امیدواریم بازگشایی این مسیر همزمان با آغاز تعطیلات نوروز 89 تحولی در امر ترانزیت مسافر از مرزهای زمینی آذربایجان غربی ایجاد کند.

وی از تشکیل ستاد ویژه نوروزی در پایانه های مرزی آذربایجان غربی خبر داد و افزود: این ستا د با هدف ارتقا سطح کیفی خدمات حمل و نقل بین المللی تشکیل شده است.

آذربایجان غربی دارای چهار پایانه در مرزهای مشترک خود با سه کشور جمهوری خودمختار نخجوان، عراق و ترکیه است.