به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان شب گذشته در تماسی با حبیب کاشانی اعلام کرد، کماکان بر پرداخت پاداش ویژه به تیم برنده شهرآورد تاکید دارد و بزودی اقدام به پرداخت آن به تیم فوتبال پرسپولیس خواهد کرد.

کفاشیان در این تماس تلفنی پیشنهاد جلسه مشورتی با حضور افشین قطبی و حبیب کاشانی در فدراسیون فوتبال را برای بحث و تبادل نظر مسائل مربوط به تعامل باشگاه‌ها و تیم ملی را داد، که با استقبال کاشانی روبرو شد.

کاشانی نیز در این تماس گفت: باشگاه پرسپولیس قصد داشت در زمان پرداخت پاداش شهرآورد آن از طرف جامعه ورزش و فوتبال ایران به زلزله زدگان هائیتی اهدا کند.



