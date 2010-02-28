یادواره 164 شهید دفاع مقدس در دره شهر ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام صبح یکشنبه در این آیین گفت: راز ماندگاری انقلاب اسلامی ایران ایثار شهدا، جانبازان و ایثارگران دوران دفاع مقدس است.

سردار صادق کاکی افزود: تا زمانیکه یاد و نام امام خمینی(ره) زینت بخش انقلاب اسلامی و کلام مقام معظم رهبری معیار و حرکت این خیزش الهی است وهیچ فتنه ای روند روبه رشد ملت ایران را تهدید نخواهد کرد.

وی ادامه داد: در فتنه بعد از انتخابات این خون شهیدان و ولایتمداری ملت ایران بود که رسوایی سران فتنه را در ایران را نمایان کرد.

امام جمعه دره شهر نیز در این آیین به حماسه حضور مردم در راهپیمایی 22بهمن امسال اشاره کرد و گفت: خون پاک شهیدان و تفکر ناب بسیج در سایه هدایتهای مدبرانه مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی را به یک اسوه سازنده در دنیا مبدل و چشم همه فتنه گران داخلی و خارجی را کور کرده است.

