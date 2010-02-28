اساتیدی باید جذب شوند که به مسیر مردم در 9 دی و 22 بهمن وفادار باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران دانشجو در سومین نشست سراسری اعضای هیئت اجرایی جذب لازمه حرکت در مسیر صحیح آموزش عالی کشور را شناخت اهداف متعالی اسلام دانست و با اشاره به تفاوت دانشگاه در دو دیدگاه اسلام و لیبرال (دموکراسی غربی) گفت: آنچه که ما را از آنها متمایز می‌کند دیدگاه و جهان بینی اسلام در هدف از خلقت انسان است که در تعاریف آنها نمی گنجد.



وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت شناخت توطئه های مختلف استکبار جهانی را یادآور شد و افزود: استکبار جهانی می خواهد در موقعیتهای مختلف به اشکال متفاوت اهداف شوم خود را عملی کند و در فتنه و جنگ نرم تحمیلی اخیر نیز با بکارگیری تمام توان شیطانی خود می خواست فضای دانشگاهها را به هم بزند که هوشیاری دانشگاهیان و آحاد ملت بزرگ ایران به ویژه در خلق دو حماسه 9 دی و 22 بهمن نقشه آنها را نقش بر آب ساخت.



دانشجو در همین رابطه افزود: مردم خواسته های خود را که همان اسلام و گفتمان امام (ره) و پایبندی به نظام جمهوری اسلامی است با ولایت‌پذیری و حمایت از اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه نشان داده اند بنابراین حجت بر ما، مدیران وزارتخانه، روسای دانشگاهها و کلیه دانشگاهیان تمام شده است و ما باید با درک صحیح این پیام حرکتهای خود را در مسیری که مردم با ایمان ترسیم کرده اند تنظیم کنیم.



وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود وظیفه هیئتهای اجرایی جذب را بسیار مهم و حساس دانست و تأکید کرد: اساتیدی باید جذب هیئت علمی شوند که قائل به مسیری باشند که مردم در 9 دی و 22 بهمن ترسیم کرده اند.



وی نگاه جناحی به جذب هیئت علمی دانشگاهها را سمی مهلک دانست و گفت: سیاست ما در جذب هیئت علمی، داشتن علم توامان با دین یعنی ایمان و دانش حداکثری افراد است.



سومین نشست سراسری اعضای هیئت اجرایی جذب شامل روسای دانشگاهها و مسئولین دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و اعضای هیئت علمی عضو هیئت جذب به همراه مسئولان دبیرخانه جذب و دفاتر تحقیق استانی دانشگاهها به منظور ارتقاء کار آمدی و انسجام تشکیلاتی و ایجاد همگرایی و وحدت رویه در امر جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.