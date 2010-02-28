10 پایگاه امداد و نجات سیار پزشکی در آذربایجان غربی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حمید رضا عمرانی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات حمل و نقل نوروزی آذربایجان‌غربی افزود: در این پایگاهها 117 نفر نیروی پیش بیمارستانی از 25 اسفند ماه سال جاری مستقر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه همزمان با آغاز سال جدید ناوگان امدادی استان توسعه خواهد یافت، اظهار داشت: امسال 44 دستگاه آمبولانس جدید شامل 30دستگاه آمبولانس بیمارستانی و14دستگاه آمبولانس پیش بیمارستانی وارد سیستم حمل و نقل امدادی استان شده است.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌غربی بیان داشت: پیش بینی می‌شود تا پایان امسال چهار دستگاه آمبولانس کمک فنر دار نیز برای دسترسی به مناطق صعب العبور و کوهستانی به تعداد این ناوگان افزوده شود.

عمرانی راه اندازی مراکز پیام در شهرستان‌های خوی، مهاباد و میاندوآب، افزایش دکل‌های بی سیم رادیو و تجهیز هفت خودروی حمل و نقل امدادی جاده‌ای به دستگاه‌هایMICU را از مهمترین اقدامات این مرکز برای ارائه خدمات پزشکی و درمانی به مسافران نوروزی عنوان کرد.

راه اندازی 50 پایگاه هلال احمر امداد و نجات جاده ای در آذربایجان غربی

مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی نیز در ادامه این جلسه با اعلام اینکه همزمان با آغاز تعطیلات ایام عید 50 پایگاه هلال احمر امداد و نجات جاده ای در سطح استان جهت امداد رسانی به آسیب دیدگان راه اندازی می شود، گفت: کارشناسان امداد و نجات جاده ای استان به صورت کشیک 24 ساعته در نقاط حادثه خیز جنب پایگاه های اورژانس ثابت و پلیس راه های استان حضور خواهند داشت.

قادر مختاری از اجرای دو طرح راهنمای مسافران واحد های نوروزی توسط جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی خبر داد و افزود: این طرح از 25 اسفند ماه سالجاری تا 15 فروردین 89 اجرا خواهد شد.

وی توزیع نقشه های راهنمای محورهای مواصلاتی استان، نصب چادر و کانکس های ویژه به منظور ارائه خدمات درمانی و غذایی را از دیگر طرح های نوروزی جمعیت هلال احمر استان عنوان کرد.