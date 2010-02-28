به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی شکری معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس که به نمایندگی از این باشگاه در این جلسه حضور داشت با این این خبر اظهار داشت: در این جلسه مذاکراتی در خصوص ادعاهای ایشان مطرح شد که با ارائه برخی مستندات مالی ابهامات آقای عابدزاده در خصوص مبلغ مطالبات تعدیل شد و تقلیل پیدا کرد. در نهایت با توجه به احترامی که باشگاه برای افکار عمومی قائل است و برای نشان دادن حسن نیت برای حل مشکل ایشان به عنوان عضوی از خانواده پرسپولیس چند پیشنهاد مطرح کردیم.

وی با برشمردن این پیشنهادات اضافه کرد: اولین پیشنهاد این بود که همکاری ایشان در چارچوب قرارداد منعقده کماکان به عنوان مربی در باشگاه ادامه یابد (نه به عنوان مربی دروازه بانان) در صورت عدم علاقه مندی ایشان برای ادامه همکاری با باشگاه گزینه توافق برای فسخ دو طرفه قرارداد مطرح شد. گزینه سومی هم در رابطه با رویکرد باشگاه برای برخورد با تخلفات ایشان در کمیته انضباطی مطرح بود.

وی افزود: در ادامه مذاکرات گزینه دوم مورد بحث قرار گرفت و باوجود تقلیل ادعای ایشان در مورد مطالبات مالی به نتیجه نرسید و پیرو پیشنهاداتی که ارائه شد موضوع ایشان به دو بخش تقسیم شد، اول در مورد مطالبات وی در فصل گذشته و همین طور وضعیت اشتغال او در باشگاه فصل جاری.

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس افزود: در خصوص مطالبات باقی مانده از فصل گذشته حسب مستندات موجود در باشگاه مبلغ مطالبات ایشان رقمی قریب به 10 میلیون تومان است. همچنین اختلاف در خصوص بخشودگی جریمه متعلقه 10 درصد متعاقب باخت از تیم الغرافه که تعمیم یافته به همه بازیکنان و کادر فنی وقت بود.

وی در رابطه با مبلغ اجاره بهای مسکن مورد ادعای عابدزاده، گفت: با عنایت بر اینکه بر طبق مفاد قرارداد منعقده در فصل گذشته، باشگاه متعهد به تامین مسکن آقای عابدزاده شده مع الوصف مبلغی برای تامین مسکن مورد اجاره پیش بینی نشده است ولی مبلغ ادعایی آقای عابدزاده 2 میلیون تومان در ماه است. به هر حال مقرر شد موضوع مطالبات آقای عابدزاده ناشی از قرارداد در جلسه روز سه شنبه مورد رسیدگی مجدد حاضرین قرار گیرد.

شکری در خصوص وضعیت کنونی قرارداد عابدزاده افزود: توافق شد ایشان در چارچوب قرارداد منعقده به عنوان مربی عام و نه به عنوان مربی دروازه بانان تا پایان فصل در اختیار باشگاه و زیر نظر سرمربی تیم باشد. طبیعی است که کیفیت و نحوه به کارگیری آقای عابدزاده حسب نظر آقای دایی خواهد بود.

وی اضافه کرد: در طول مدت باقی مانده از فصل ایشان کماکان متعهد به رعایت کلیه شئون اداری و انضباطی باشگاه خواهد بود.

معاون حقوقی باشگاه اظهار امیدواری کرد: با توافقات حاصله هم بخشی از مشکلات مالی آقای عابدزاده حل شود و هم هواداران و علاقه مندان به پرسپولیس ادامه این دغدغه کهنه شده را دیگر شاهد نباشند و تیم با فراق بال و خیالی آسوده به دور از حاشیه های مضر در مسیر موفقیت های خود با حرکتی شتابان ادامه دهد.