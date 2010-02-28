تنوع بخشی محصولات تولیدی شرط بقای تولیدات D8

به گزارش خبرنگار مهر، کیا طباطبایی امروز در اجلاس کارشناسان ارشد صنایع عضو گروه "دی 8" در تهران گفت: بحران اقتصادی فعالیتهای اقتصادی دنیا را 23 درصد و حتی در برخی کشورها 50 درصد کاهش داده و پیامدهای اجتماعی این بحران باعث افزایش فقر و بیکاری شده است.

معاون دبیر کل "دی 8" افزود: البته تصمیماتی که در سالهای 2008 و 2009 توسط مسئولان گرفته شده، اثرات سوء را کاهش داده و اندکی باعث افزایش رشد اقتصادی شده است.

وی تصریح کرد: صنعتی شدن برای رشد اقتصادی عاملی حیاتی به شمار می رود، اما صنعتی شدن تنها برای کشورهای در حال توسعه کفایت نمی کند، بلکه تنوع در تولیدات و خدمات است که نقش مهمی را در متحول کردن کشورها ایفا می کند.

به گفته طباطبایی اقتصادهایی موفق هستند که محصولات را با کیفیت و تنوع بیش از دیگران ساخته و به بازار عرضه کنند و زنجیره ارزش تولید را تنوع بخشند تا در زمان بحران بتوانند همچنان رقابتی باقی بمانند.

وی اظهار داشت: بدون تغییر و تحول در ساختارهای تولید نمی توان رشد داشت، بلکه باید از فرصتها استفاده کرد در این میان کشورهای در حال توسعه باید از این فرصتها به صورت پویا استفاده کنند.

معاون دبیر کل "دی 8" خاطر نشان کرد: در دنیای امروز سیاستهای صنعتی، لجستیک، تجارت، آمایش صنعتی و فناوری جدید را باید مد نظر قرار داد.

طباطبایی گفت: اعضای گروه "دی 8" باید در سیاستها و تصمیم گیریها به شیوه ای عمل کنند که کارها را از طریق همکاری بخشهای دولتی و خصوصی کشورها پیش برده و مکانیزم متمرکز را برای اجرای پروژه ها لحاظ کنند.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد فرصتهای تجاری برای بخش خصوصی کشورهای عضو "دی 8" خاطر نشان کرد: باید پروژه های مشترکی راه اندازی و دولتها را مکلف کنیم که موارد تشویقی برای آنها در نظر بگیرند. در این خصوص نقشه راه 2008-2018 که توسط روسای کشورهای عضو به تصویب رسیده دفترچه راهنمایی برای همه اعضا است و فرمول هایی باید در آن تهیه شود که حمایت بخش خصوصی را در پیاده سازی پروژه ها مد نظر قرار دهد.

به اعتقاد طباطبایی برای ارتقای همکاری صنعتی باید بخش خصوصی را تشویق کنیم تا در تمامی جوانب کار با ما سهیم باشد و تمهیدات مناسبی را نیز برای این بخش در نظر گرفته و استانداردهای تطبیقی را با صلاحدید بخش خصوصی تهیه کنیم.

وی در پایان بر ضرورت دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به سامانه اطلاعات اعضای گروه "دی 8" تاکید کرد.

به گزارش مهر در حاشیه اجلاس کارشناسان ارشد صنایع عضو گروه دی 8 از دیپو عالم دبیر کل "دی 8" توسط وزیر صنایع و معادن تقدیر به عمل آمد.