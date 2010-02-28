به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، صبح یکشنبه نمایشگاه گروهی نقاشی آثار خانم ها اعظم زارعی و لیلا زارعی در نگارخانه استاد میرعلی تبریزی خانه فرهنگ تبریز گشایش یافت.

در این نمایشگاه 40 اثر با موضوع آزاد و با تکنیک رنگ و روغن در سبک رئال به نمایش گذاشته شده است. اعظم زارعی متولد 1353 و لیلا زارعی متولد 1363 تبریز هستند. این نمایشگاه نخستین نمایشگاه گروهی این هنرمندان است.

نمایشگاه یاد شده تا دوازدهم اسفندماه جاری در نگارخانه استاد میرعلی تبریزی خانه فرهنگ تبریز برپاست.

در همین حال، نمایشگاه هفت سین و تخم مرغ نوروزی آثار خانم آرزو معتمد در نگارخانه استاد مقبلی مجتمع فرهنگی و هنری تبریز گشایش یافت.

در این نمایشگاه دهها سفره هفت سین به نمایش گذاشته شده است. آرزو معتمد متولد 1356 و کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی است.

این نمایشگاه نهمین نمایشگاه انفرادی وی است. نمایشگاه یاد شده تا چهاردهم اسفندماه جاری در نگارخانه استاد مقبلی مجتمع فرهنگی و هنری تبریز برپاست.