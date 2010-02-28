حضور چشمگیر صدا و سیمای خراسان رضوی در هفدهمین جشنواره تولیدات مراکز

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، صدا و سیمای خراسان رضوی در هفدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانها که در بندر عباس برگزار شد، به افتخارات مختلفی دست یافت.



در بخش آثار تلویزیونی، رتبه بهترین کارگردانی برای انیمیشن پرنده و درخت از حمود سلطان پور به عنوان بهترین اثر در بخش آثار ویژه و کسب عنوان اثر برترانیمیشن کسب شد، عنوان تهیه کننده برگزیده برای برنامه نوآوران از جمشید مجددی ویژه سال نوآوری و شکوفایی کسب شد و عنوان تهیه کننده برگزیده برای برنامه خط شروع از حمیدرضا شوشتریان با ساختار امید، اخلاق، دین و آگاهی کسب شد.

در بخش آثار خبری، مریم تکافی برای گزارش خبری دانش بومی و استفاده از باد ویژه سال اصلاح الگوی مصرف و آقای علی داها برای گزارش خبری به پاکی نیلوفر ویژه سال نوآوری و شکوفایی عناوین خبرنگاران برتر را دریافت کردند.

در بخش آثار پژوهشی، عنوان پژوهشگران برگزیده برای اثر تحقیقاتی محیط پژوهی صدا و سیمای خراسان رضوی در ساختار تحقیقات راهبردی از فریده سیدین و مریم مطهری کسب شد و عنوان پژوهشگر برگزیده برای پژوهش شناسایی لباس محلی زنان مناطق مختلف خراسان رضوی در ساختار اسنادی از راضیه و اعظم علوی پور رسید و عنوان پژوهشگر برگزیده برای پژوهش ملاصدرای نوپدید(سید جلال آشتیانی) در ساختار برنامه ای به نعمت اعظمی اعطا شد.

در بخش موسیقی، صدابردار برگزیده برای اثر پوئم سمفونی روزگار در ساختار ارکسترال به حمید شاه میرزایی رسید، عنوان خواننده برگزیده برای حجت اشرف زاده در ساختار آکاپلا برای اثر موسیقی امام رضا (ع) کسب شد و عنوان اثر برتر برای پوئم سمفونی روزگار در ساختار ارکسترال به حمید اکبر زاده تعلق گرفت.