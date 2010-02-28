به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدالله شیری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر این گروه های پلیس ‌راه در محورهای ارتباطی استان ایلام مستقر بوده و بر نحوه تردد خودروها نظارت کامل دارند.

وی از رانندگان خودروهایی که قصد عبور از گردنه‌های برف گیر و سخت‌گذر استان را دارند، خواست وسایط نقلیه خود را به وسایل گرمایشی زمستانه و زنجیر چرخ مجهز کنند.

وی ادامه داد: رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان وسایط نقلیه تضمین کننده سلامت و ایمنی سفرهای برون و درون شهری است.

شیری یادآور شد: اکنون در مسیر ارتباطی استان‌های ایلام، خوزستان، کرمانشاه و لرستان یک هزار و 500 کیلومتر راه اصلی وجود دارد.

