راهبرد ترور نشانه بیچارگی و درماندگی صهیونیست هاست

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی امروز یکشنبه درهمایش بزرگداشت غزه ؛ همبستگی ملی و اسلامی برای آینده فلسطین ؛ که با حضور رهبران 10 گروه مقاومت فلسطین در مرکز همایش های سازمان صدا و سیما در تهران در حال برگزاری است؛ با اشاره به موضوع فلسطین در سالیان گذشته اظهار داشت: فلسطین یک نشان رمز و نماد فهم مناسبات حاکم بر جهان است و تلاش برای آزادی فلسطین صرفا تلاش برای آزادی سرزمین نیست بلکه تلاش برای آزادسازی تمام جهان از مناسبات سلطه است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه این موضوع که فلسطین رمز فهم مناسبات جهانی است قابل اثبات است، خاطر نشان کرد: بعد از جنگ جهانی دوم کلوپ قدرت سعی کرد مناسبات جهانی را بر مبنای قدرت تعریف کند آن هم قدرت ازجنس جنگ افزاری و امروز فلسطین برجسته ترین قربانی این مناسبات بوده است در حالیکه کلوپ قدرت نتوانست فلسطین را اشغال کند بلکه کاخ های تصمیم گیری در آمریکا و اروپا را نیز به اشغال خود درآورده است.

جلیلی ادامه داد: امروز قدرتی با تمام جنگ افزارهایی در اختیار دارد و ده ها هزار کلاهک هسته ای از آن پشتیبان می کنند در مصاف با سنگ کودکان فلسطینی ناکام می ماند و نگرانی عمده کلوپ قدرت این است که فلسطین به الگوی نماد مناسبات بین المللی تبدیل شود و این بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: امروز تمام اراده های سیاسی، اقتصادی، نظامی تجمیع شده تا به اراده یک ملت با کمترین اقدامات فائق آیند و اینکه امروز قدرت هایی که مدعی حکومت بر جهان هستند توسط کلوپ قدرت اشغال شده اند و قدرت ها با وجود جنگ افزارها و تجمیع ظرفیت ها راهبرد ترور را علیه یک ملت انتخاب کرده اند که نشانه ناکامی و استیصال آنان است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به ترور یکی از رهبران حماس در دبی از سوی موساد با همکاری برخی کشورهای اروپایی تصریح کرد: آیا راهبرد ترور نشانه ناکامی و استیصال نیست؟ و توسل به ترور از قبل نشانه بیچارگی و درماندگی صهیونیست ها نیست.

جلیلی همچنین با اشاره به همکاری آمریکا با گروهک تروریستی ریگی اظهار داشت: اینکه آمریکا به جایی رسیده که از یک گروهک تروریستی و شرور حمایت می کند نیز نشانه دیگری از درماندگی آنان است و مدعیان مبارزه با تروریست باید امروز این فضاحت را پاسخ دهند.

وی تاکید کرد: فضاحت دبی و گروهک شرور تروریستی اخیر نشان داد که دوران قدرت برخی کلوپ ها به پایان رسیده و امروز مقاومت در اقصی نقاط جهان بالنده و موفق است و حق خود را استیفا می کند .

دبیر شورای عالی امنیت ملی در خصوص همکاری برخی کشورها در ترور المبحوح در دبی گفت: مدعیان تامین امنیت جهان در قالب شورای امنیت پاسخ دهند که علیه آمریکا و کشورهای اروپایی که در این ترور دخالت داشتند چه قطعنامه ای صادر می کنند.

جلیلی با اشاره به اینکه امروز فلسطین تنها مظهر یک فلسطین نیست و آرمان فلسطین می تواند الگویی برای آزادی مناسبات غلط بین المللی باشد گفت: این الگو می تواند زمینه بازگشت عدالت به عرصه مناسبات بین المللی را فراهم کند.

وی با تاکید بر اینکه امروز خود فلسطین آرمان اتحاد بسیاری از مردم جهان شده است تصریح کرد: هر دولتی که به فلسطین علاقه بیشتری داشته باشد و برای آن هزینه بیشتری کند امروز نزد ملت های خود محبوب تر است و دولتی که از آرمان فلسطین حمایت کند محبوبیت بیشتری دارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی فلسطین را عامل وحدت جهان اسلام و جهان مستقل توصیف کرد و گفت: فلسطین رمز مقاومت، عزت و پایداری در برابر جهان سلطه است که البته این موضوع منحصر به سرزمین فلسطین نیست بلکه این نماد روز به روز گسترش پیدا می کند و امروز بسیاری از حرکت های آزادی بخش جهان از فلسطین الهام می گیرند.

جلیلی در پایان با تاکید بر اینکه دوران موفقیت و پیروزی آغاز شده است، گفت: امیدواریم با مقاومت فلسطین پیروزی نهایی را شاهد باشیم.