به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی شنبه شب در مراسم افتتاح جشنواره جوان برتر ایرانی با بیان این مطلب افزود: در هر جای دنیا از شرق و چین گرفته تا غرب و آفریقا نام ایرانی وجود دارد و ما باید این هویت را زنده کرده و همواره به این که هم ایرانی هستیم و هم اسلامی افتخار کنیم.



وی با اشاره به این که جشنواره ملی جوان برتر تاثیر بسیار خوبی را در جامعه خواهد داشت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری خوبی را برای برگزاری آن انجام می دهد، ادامه داد: سه محور انتخاب شده برای این جشنواره شامل نشاط اجتماعی، امید به آینده و هویت ایرانی اسلامی بسیار دقیق بوده چرا که اگر جوانی امیدوار نباشد نمی شود امیدی به وی داشت و جوان باید با نشاط و سرزنده باشد.



حسینی اظهار داشت: اصولا جوانی دوره بی بدیل و بی نظیری است و بهترین فصل زندگی است و جوان باید مظهر انگیزه و نشاط باشد و نیاز است چنین برنامه هایی در کشور رونق پیدا کند تا استعدادهای جوانان ظهور پیدا کند.



به گفته وی، بحث نشاط اجتماعی نیز در این جشنواره دارای اهمیت است چرا که اسلام دین اجتماعی است و از افراد را از انزوا برحذر می دارد و حتی در مورد مناسک دینی نیز تاکید شده که انجام آن ها در اجتماع باشد.



وی در ارتباط با تعامل این وزارتخانه با سازمان ملی جوانان اظهار داشت: فعالیت وزارت فرهنگ به نوعی بیشتر با اقشار جوان کشور در ارتباط است و مخاطبان اصلی ما قشر جوان هستند و باید پیوندها و همکاری های گسترده ای را با تمامی سازمان هایی که می خواهند کار فرهنگی در این بخش انجام دهند داشته باشیم تا از کارهای تکراری و موازی کاری جلوگیری شده و هم افزایی صورت بگیرد.



وی در ادامه سخنان خود با اشاره به دستگیری ریگی افزود: شبکه هایی مانند العربیه و صدای آمریکا مصاحبه های متعددی را با ریگی که جنایت های زیادی مرتکب شده و تعداد زیادی از جوانان ایرانی را به خاک و خون کشیده است انجام داده و برای وی تبلیغ می کردند.



وی افزود: ریگی با حمایت این رسانه ها به تدریج می خواست خود را به عنوان ناجی و جنبش ملی مقاومت ایران معرفی کند که رسانه ها در شفاف سازی واقعیت ها نقش ویژه ای را بر عهده دارند که امیدواریم در این کار موفق باشند.



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