احمدرضا سلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: عاملی که موجب بی توجهی سرمایه گذار به مشهد است ابهام و ناآگاهی آنان از پروژه های شهری است.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد، نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری در مشهد را موجب سرعت بخشی به مراحل اجرایی حضور سرمایه گذار در پروژه های شهری مشهد دانست و افزود: در این فرصت سرمایه گذاران با پروژه ها آشنا شده و تفاهمات اولیه بینشان منعقد می گردد که این امر می تواند موجب تسهیل در حضور بخش خصوصی در عملیات عمرانی شهر شود.

سلامی نبود مدیریت متمرکز در جهت شناساندن فرصتها را از موانع جدی دراین بخش ذکر کرد و افزود: تاکنون بستر مناسبی برای حضور سرمایه گذاران درمشهد فراهم نبوده است که امیدواریم با برگزاری این نمایشگاه این بستر فراهم شود.

وی ادامه داد: علاوه براین تاکنون سرمایه گذاران کشور دعوت به سرمایه گذاری به صورت دسته جمعی نشده بودند تا به رقابت در این زمینه بپردازند که اکنون با برگزاری این نمایشگاه این زمینه فراهم شد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد افزود: علاوه بر این دست و پاگیری قوانین باید لحاظ شود که با اصلاح برخی قوانین این موضوع نیز برطرف خواهد شد.

شهردار منطقه 9 مشهد نیز گفت: سرمایه گذاری در مشهد موجب رونق پروژه های عمرانی شده، اشتغالزایی را به دنبال می آورد و صدها فرصت شغلی را فراهم می کند.

محسن گل مشکی افزود: ورود سرمایه گذار و توزیع سرمایه در مشهد زندگی در این شهر را رونق خواهد بخشید و در نتیجه شهروندان مشهد از رفاه بیشتری برخوردار خواهند شد.

وی در ادامه نداشتن ایده سرمایه گذاری و ساختاری مناسب برای فعالیت این بخش را موجب عدم حضور بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: تاکنون حضور سرمایه گذار در مشهد در هاله ای از ابهام بوده و برگزاری این نمایشگاه نقطه عطفی در زمینه شفاف سازی حضور بخش خصوصی در آبادانی مشهد خواهد بود.

گل مشکی، ایجاد اعتماد سازی را عاملی برای جذب سرمایه گذار ذکر کرد و افزود: تاکنون اعتماد لازم میان سرمایه‌گذار و شهرداری وجود نداشت که امید است با ایجاد اعتماد زمینه حضور سرمایه گذاران در مشهد فراهم شود.

وی در ادامه گفت: ایجاد نمایشگاه در جذب سرمایه گذار نیمی از راه است که با مدیریت این فرصت می توان امیدوار بود در فرآیند بعدی حضور سرمایه گذار در مشهد به تثبیت برسد.