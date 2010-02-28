حسین ساوه شمشکی در مارپیچ کوچک چهل و یکم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های مارپیچ کوچک بازی‌های المپیک زمستانی 2010 از صبح شنبه به وقت محلی – شنبه شب به وقت ایران- در پیست کریک ساید شهر ویستلر برگزار شد که حسین ساوه شمشکی در مکان 41 قرار گرفت و پوریا ساوه شمشکی دیگر نماینده ایران به خط پایان نرسید و از دور رقابت‌ها حذف شد.



حسین ساوه شمشکی با ثبت زمان یک دقیقه و 56 ثانیه و 39 صدم ثانیه در جمع 102 شرکت کننده به عنوان 41 دست یافت.

ساوه شمشکی در مرحله اول 57 ثانیه و 59 صدم ثانیه و در مرحله دوم 58 ثانیه و 80 صدم ثانیه را ثبت کرد. اختلاف وی با قهرمان المپیک در مجموع دو مرحله 17 ثانیه و 7 صدم ثانیه بود.



پوریا ساوه شمشکی دیگر نماینده ایران در مرحله اول تعادل خود را از دست داد و نتوانست به خط پایان برسد.

جیولیانو راتزولی از ایتالیا با ثبت زمان 1:39:32 بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلا را از آن خود کرد. ایویکا کوستلیچ از کرواسی با زمان 1:39:48 و آندره میهرر از سوئد با زمان 1:39:76 به ترتیب صاحب مدال های نقره و برنز شدند.



با پایان رقابت‌های مارپیچ کوچک، مسابقات نمایندگان ایران در بازی‌های المپیک زمستانی 2010 به پایان رسید. کاروان اعزامی ایران دوشنبه به تهران باز می گردد.

بیست و یکمین دوره بازی‌های المپیک زمستانی فردا به پایان می رسد. ایران با چهار ورزشکار در این دوره از بازی‌ها حضور پیدا کرد.