به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه که شب گذشته از ساعت 45/19 آغاز شد به اجرای قطعاتی از ساخته های اعضاء گروه که در آنها ملودی پردازی های زیبایی دیده می شد اختصاص داشت.

اجرای پر حس و حال و کم نقص قطعاتی که در فضای آواز دشتی ساخته شده بود به همراه تحرک و رنگ آمیزی که در ریتم ها و ملودی ها دیده می شد باعث لذت شنیداری حاضران در سالن می شد. استفاده از 7 ساز دف، تنبک، تار، 2 سنتور، نی و کمانچه که هرکدام نقشی تاثیر گذار را از نظر فنی و حسی در اجرای قطعات ایفا می کردند نیز از دیگر نکات جالب توجه این برنامه بود.

این گروه برنامه خود را با"پیش در آمد خرامان" از ساخته های آرش بهداروندان آغاز کرد و در ادامه نیز به اجرای قطعات دیگری چون"موج"، "تصنیف کان ابرو"، "چهار مضراب مشتاق" و "تصنیف زندان شب یلدا" پرداخت.

بخش آوازی این برنامه نیز با همخوانی اعضاء گروه همراه بود که با استفاده از اشعار حافظ و هوشنگ ابتهاج اجرا می شد.

گروه دلکش را علی رضایی(دف)، علی رضایی(نی)، بابک طالب زاده(تنبک)، سروش ورمریار(کمانچه)، بیژن طالب زاده(سنتور)، آرش بهداروندان(سنتور) و اسماعیل علیزاده(به عنوان نوارنده تار و سرپرست گروه) در این اجرا همراهی می کردند.