115 تست دوپینگ در 58 روز گرفته شده است/ آغاز پرکار نادو در سال 2010

به گزارش خبرنگار مهر، تنها 58 روز از آغاز سال 2010 میلادی می‌گذرد و در همین مدت زمان افسران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ 115 بار اقدام به نمونه‎گیری از ورزشکاران رشته‎های مختلف در رقابت‎های داخلی یا بین‎‌المللی که به میزبانی کشورمان برگزار شده است، کرده‌اند.

رامین احمدی طباطبایی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این مطلب اظهارداشت: این آمار نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با روند کاملا صعودی مواجه بوده است. افسران نادو تقریبا به طور میانگین روزانه 2 بار تست دوپینگ گرفته‎اند.

وی حجم کاری نادو درهفته گذشته را بیشتر از هر هفته دیگری عنوان کرد و یادآور شد: طی هفته گذشته فقط از 38 دو ومیدانی کار شرکت کننده در بازی‌های قهرمانی داخل سالن آسیا تست گرفته شد. مسابقات قهرمانی جودو در اصفهان (7 نفر)، رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال (4 نفر)، مسابقات شمشیربازی جهانی یزد (3 نفر) و تور دوچرخه سواری کرمان (9 نفر) دیگر رویدادهایی بودند که طی هفته گذشته افسران نادو از آنها سرکشی کردند.

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ با تاکید بر اینکه رونده صعودی آمار نمونه‌گیری به عمل آمده از ورزشکاران ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: سال گذشته (به لحاظ میلادی) در مجموع 608 تست دوپینگ از ورزشکاران گرفته شده بود اما حجم نمونه‌گیری‌ها در همین مدت زمان 58 روز ابتدایی سال جدید میلادی حاکی از آن است که امسال تعداد نمونه‎گیری‎ها خیلی بیشتر خواهد شد.

طباطبایی با اشاره به برگزاری بازی‎های آسیایی گوانگژو چین درسال جاری میلادی خاطرنشان کرد: برای این رقابت‌ها هم که برنامه و پروسه خاص خودش را طراحی کرده‌ایم. همه رشته‎هایی که قرار است در این بازی‎ها شرکت داشته باشدند تحت مدیریت و کنترل دوپینگ نادو قرار می‏گیرند. با این حساب احتمال اینکه آمار نمونه‎گیری‌های امسال حتی دو برابر سال پیش هم شود، وجود دارد.