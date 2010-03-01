ضیافت شام وزیر با داوران کتاب سال/ وعده سرشار برای بهبود وضعیت جایزه

به گزارش خبرنگار مهر، ضیافت شام وزیر ارشاد با تعدادی از داوران جایزه کتاب سال یکشنبه شب 9 اسفند در هتل لاله تهران برگزار شد.
تأکید وزیر ارشاد به رایزنان فرهنگی برای معرفی جایزه کتاب سال در خارج از مرزهای ایران
سیدمحمد حسینی که با تأخیر به این برنامه آمد، دلیل آن را طولانی شدن جلسه هیئت دولت عنوان کرد و سپس به دستور جلسه روز گذشته با رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: همگان و به ویژه مسئولان رایزنیهای فرهنگی باید برای معرفی جایزه کتاب سال در خارج از مرزهای ایران، حضور فعال کشورمان در نمایشگاههای خارجی کتاب و نیز اعزام بیشتر نویسندگان به این نمایشگاهها بکوشند.
وزیر ارشاد افزود: همه نویسندگان هم در این امر خطیر میتوانند سهیم باشند. جایزه کتاب سال ایران و جایزه جهانی کتاب سال هم باید به نحو بهتری برگزار شود.
وی به برگزاری همایش ناشران جهان اسلام همزمان با نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در سال 89 اشاره کرد و گفت: روند ترجمه کتابها از زبان فارسی به دیگر زبانها باید بهبود یابد. ما به سفرای ایران در خارج از کشور تأکید کردهایم در این زمینه فعالتر باشند و همگان باید برای پیشبرد این امور احساس مسئولیت کنند.
امیدوارم مجلس بودجه ما را کاهش ندهد
حسینی همچنین با اشاره به وضعیت بودجه فرهنگی کشور در سال آینده تأکید کرد: دولت اعتبارات خوبی در نظر گرفته و امیدواریم مجلس آن را افزایش دهد و به هیچ وجه بودجه ما کاهش نیابد.
همچنین در این مراسم محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد با اشاره به هدف اصلی از برگزاری ضیافت شام وزیر ارشاد با تعدادی از داوران جایزه کتاب سال، گفت: آئیننامه جایزه کتاب سال از قدیم نوشته شده و بگذریم که چگونه این کار انجام شده و مصوبه کجاست اما الان دیگر لازم است به روز شود.
غلبه آثار برگزیده ترجمهای بر تألیف در جایزه کتاب سال باید پایان یابد
وی افزود: در این راستا بعضی مطالب که عموماً برآمده از داوریهاست، لازم است لحاظ شود؛ در گزارشات سالیان گذشته یکی از مواردی که چشمگیر بود، غلبه تعداد آثار ترجمه برگزیده نسبت به تالیف بود که این نیاز به آسیبشناسی دارد؛ بالاخره یا آثاری که ترجمه میشوند بهتر از تألیفات ما هستند یا در داوری اینگونه آثار غفلت هایی صورت میگیرد.
معاون فرهنگی وزیر ارشاد در توضیح این نکته افزود: ممکن است امتیازی که داوران به آثار ترجمهای میدهند، بیش از آنکه معطوف به ترجمه و نوع اثر باشد معطوف به کاری است که مولف انجام داده است؛ ما که به مولف فرنگی جایزه نمیدهیم ما به مترجم اثر او جایزه میدهیم. البته حسن انتخاب هم درست است اما تنها یک امتیاز دارد و ترجمه مناسب هم امتیازش جداست.
پرویز در ادامه به یکی دیگر از نکاتی که به گفته او در بازبینی آئین نامه جایزه کتاب سال باید مورد توجه واقع شود، پرداخت و گفت: اینکه اعلام کنیم در یک حوزه اثر برگزیده نداریم به این دلیل که هیچ اثری مثلاً امتیاز 90 به بالا را کسب نکرده، نکته دیگری است که باید مد نظر باشد و من در سالهای اخیر این مورد را در جلسات پایانی داوران به کرات شنیدهام.
با راهاندازی جایزه "کتاب فصل" نظام ما خیلی قویتر از گذشته شده است
وی در عین حال راهاندازی جایزه کتاب فصل را اقدامی راهگشا در این مسیر توصیف کرد و افزود: با راهاندازی جایزه کتاب فصل نظام ما خیلی قویتر از گذشته شده است. قبلاً ممکن بود بعضی کتابها از قلم بیفتد اما الان چون کتابها در فصول مختلف داوری میشود، کمی این مشکل حل شده است.
مطمئنم آئیننامه جایزه کتاب سال زیر نظر سرشار به سرانجام میرسد
معاون فرهنگی وزیر ارشاد در پایان با اشاره به تغییر دبیر جایزه کتاب سال - که طبق اساسنامه این جایزه دبیری جوایز کتاب فصل، جایزه جلال آلاحمد و جایزه پروین اعتصامی را هم بر عهده دارد - ادامه داد: از تلاشهای علی اوجبی (دبیر سابق این جایزه) تشکر میکنم و با توجه به اینکه محمدرضا سرشار به پیشنهاد وزیر و استقبال بنده، به عنوان دبیر انتخاب شد، مطمئنم کار بر زمین مانده آئیننامه جایزه کتاب سال زیر نظر او به سرانجام میرسد.
وعده دبیر جدید کتاب سال برای بهبود وضعیت این جایزه
محمدرضا سرشار هم که در حضور دبیران دورههای قبل جایزه کتاب سال (مجید حمیدزاده، محمدعلی رمضانیفرانی و علی اوجبی) به پشت تریبون رفت، در سخنانی از عزم و اراده وزیر ارشاد و معاون فرهنگی او سخن گفت و اطمینان داد که "حتماً در چنین شرایطی وضع از آنچه که هست بهتر خواهد شد و البته این به معنی نفی کارهای دبیران گذشته نیست".
همچنین در این مراسم که اجرای آن را محمدسادات اخوی عهدهدار بود، تعدادی از داوران جایزه کتاب سال از جمله محمدحسین ساکت، محمدعلی ابهری، غلامرضا اعوانی، محمود اکرامیفر و احمد شاکری نظرات و دغدغههای خود را پیرامون این جایزه با وزیر ارشاد در میان گذاشتند.
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